Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Нива Тернополь
28.09.2025 14:30 - : -
Чернигов
Украина. Первая лига
28 сентября 2025, 09:12
Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 сентября видеотрансляцию матчей 8-го тура

Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

28 сентября будут проведены три поединка 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 7-й тур, 21 сентября 2025

  • 12:30. «Подолье» – «Прикарпатье»
  • 14:30. «Нива» Тернополь – «Чернигов»
  • 16:30. «Черноморец» – «Агробизнес»

12:30. «Подолье» – «Прикарпатье»

14:30. «Нива» Тернополь – «Чернигов»

16:30. «Черноморец» – «Агробизнес»

