Украина. Первая лига
Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 сентября видеотрансляцию матчей 8-го тура
28 сентября будут проведены три поединка 8-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 7-й тур, 21 сентября 2025
- 12:30. «Подолье» – «Прикарпатье»
- 14:30. «Нива» Тернополь – «Чернигов»
- 16:30. «Черноморец» – «Агробизнес»
12:30. «Подолье» – «Прикарпатье»
14:30. «Нива» Тернополь – «Чернигов»
16:30. «Черноморец» – «Агробизнес»
