По голу в каждом тайме. Нива Тернополь одержала победу над ФК Чернигов
Поединок прошел в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича
В воскресенье, 28 сентября, состоялся матч восьмого тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Чернигов».
После поражения в первом туре «Нива» больше не проигрывала. Команда Юрия Вирта намеревалась продолжит эту серию.
Матч проходил в обоюдоострых атаках. Но счет открыли хозяева поля. На 37-й минуте отличился Марьян Мысык.
После перерыва ФК «Чернигов» старался спасти матч. Команда создала несколько моментов, а на последних минутах бросила и атаку все силы.
Этим игроки тернопольского клуба и воспользовались. На 90+7-й минуте Максим Угринюк отправил в ворота «Чернигова» второй мяч.
Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича
Нива Тернополь – ФК Чернигов – 2:0
Голы: Мысык, 37, Угринюк, 90+7
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1
Команды встретились в 5-м туре Серии А