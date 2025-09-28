Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Нива Тернополь
28.09.2025 14:30 – FT 2 : 0
Чернигов
Украина. Первая лига
По голу в каждом тайме. Нива Тернополь одержала победу над ФК Чернигов

Поединок прошел в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича

ФК Чернигов

В воскресенье, 28 сентября, состоялся матч восьмого тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Чернигов».

После поражения в первом туре «Нива» больше не проигрывала. Команда Юрия Вирта намеревалась продолжит эту серию.

Матч проходил в обоюдоострых атаках. Но счет открыли хозяева поля. На 37-й минуте отличился Марьян Мысык.

После перерыва ФК «Чернигов» старался спасти матч. Команда создала несколько моментов, а на последних минутах бросила и атаку все силы.

Этим игроки тернопольского клуба и воспользовались. На 90+7-й минуте Максим Угринюк отправил в ворота «Чернигова» второй мяч.

Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

Нива Тернополь – ФК Чернигов – 2:0

Голы: Мысык, 37, Угринюк, 90+7

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Максим Угринюк (Нива Тернополь).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
