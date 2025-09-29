Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нива Тернополь – ФК Чернигов – 2:0. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Нива Тернополь
28.09.2025 14:30 – FT 2 : 0
Чернигов
Украина. Первая лига
Нива Тернополь – ФК Чернигов – 2:0. Видео голов и обзор матча

Подопечные Юрия Вирта забили по голу в каждом из таймов

Нива Тернополь – ФК Чернигов – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Чернигов

В воскресенье, 28 сентября, в Тернополе состоялся матч восьмого тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» со счетом 2:0 обыграла ФК «Чернигов».

В первом тайме шансы забить были у обеих команд. Но счет открыли хозяева поля. На 37-й минуте отличился Марьян Мысык.

После перерыва ФК «Чернигов» старался избежать поражения и спасти матч. Команда создала несколько моментов, а в конце поединка бросила и атаку все силы.

Игроки «Нивы» этим воспользовались. На 90+7-й минуте Максим Угринюк технично обыграл защитника и отправил в ворота «Чернигова» второй мяч.

Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

Нива Тернополь – ФК Чернигов – 2:0

Голы: Мысык, 37, Угринюк, 90+7

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Максим Угринюк (Нива Тернополь).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
