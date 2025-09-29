Нива Тернополь – ФК Чернигов – 2:0. Видео голов и обзор матча
Подопечные Юрия Вирта забили по голу в каждом из таймов
В воскресенье, 28 сентября, в Тернополе состоялся матч восьмого тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» со счетом 2:0 обыграла ФК «Чернигов».
В первом тайме шансы забить были у обеих команд. Но счет открыли хозяева поля. На 37-й минуте отличился Марьян Мысык.
После перерыва ФК «Чернигов» старался избежать поражения и спасти матч. Команда создала несколько моментов, а в конце поединка бросила и атаку все силы.
Игроки «Нивы» этим воспользовались. На 90+7-й минуте Максим Угринюк технично обыграл защитника и отправил в ворота «Чернигова» второй мяч.
Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича
Нива Тернополь – ФК Чернигов – 2:0
Голы: Мысык, 37, Угринюк, 90+7
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
