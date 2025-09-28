В воскресенье, 28 сентября состоится поединок 8-го тура Первой лиги Украины между тернопольской «Нивой» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Нива Тернополь

Очень хорошие результаты показывает тернопольский клуб в текущем сезоне. На данный момент «Нива» с 12-ю баллами занимает 5-е место турнирной таблицы Первой лиги, уступая место в топ-4 только из-за дополнительных показателей. Единственное поражение клуба в чемпионате произошло еще в 1-м туре против «Черноморца», тогда тернополянам был зачислен технический проигрыш из-за выхода незаявленного на игру игрока.

Также отлично показывает себя команда в Кубке Украины – «Нива» уже смогла 3:0 разгромить «Реал Фарму» и «СК Полтаву» и квалифицироваться в 1/8 финала турнира.

Чернигов

Не может похвастаться яркими результатами новичок Первой лиги – за 5 поединков турнира команда одержала всего 1 победу (против «Прикарпатья» со счетом 3:0). С 3 баллами на счету «Чернигов» занимает предпоследнее, 15 место турнирной таблицы, однако у клуба есть 2 игры в запасе.

В 1/32 финала Кубка Украины коллектив минимально одолел любительский «Атлет». В следующем раунде турнира «Чернигов» противостоял «Кривбассу» и проиграл в серии пенальти. Но из-за нарушения криворожцами регламента «черно-желтым» была засчитана техническая победа.

Личные встречи

Клубы встречались между собой дважды в Первой лиге 2023/24. Оба матча завершились вничью – 0:0 и 3:3.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Нивы» продолжается уже 8 игр подряд. На счету команды 3 ничьи и 5 побед.

«Нива» не проигрывает дома уже 7 матчей подряд. В последний раз команда терпела поражение на собственном стадионе еще в апреле этого года против «Феникса-Мариуполя».

«Нива» забивала первой в 6 из 8 последних играх.

Прогноз

Я поставлю на победу «Нивы» с коэффициентом 1.7.