Юрий ВИРТ: «Это очень важная победа над хорошим соперником»
Главный тренер тернопольской «Нивы» прокомментировал победу над ФК «Чернигов»
В поединке восьмого тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Чернигов». Результат поединка прокомментировал наставник тернопольского клуба Юрий Вирт.
– Действительно, тяжелая игра была. Но я хочу отметить соперника. Чернигов действительно очень хорошая команда, которая играет в комбинационный футбол и с ними было тяжело. Больше опытных футболистов. И мы были готовы к этому. Первый тайм все-таки была атака на атаку. И мы можем сказать за минут 15-20, что нам могли забить голы, что и у нас были хорошие моменты. Очень классную атаку провели, и завершение Мысыка было безупречным. Понятно, что во втором тайме мы уже сказали, как действовать. Чуть-чуть перестроились, потому что мы видели свободные зоны есть и нужно было их использовать. Вышло так, что мы только забили в конце. Я думаю, это крайне важная победа над хорошим соперником, поэтому хочу всех поздравить.
– Во втором тайме казалось, будто команда больше заточена на оборону. Давали ли вы такую установку?
– Нет. Мы поняли, большими силами не хотели выходить, не хотели раскрываться. Ведь команда очень хорошо работает. Мы играли компактно. Вот мы компактно сыграли, и я не могу сказать, что команда Чернигов создала какие-то реально голевые моменты. Это самое главное было. Мы могли уже в конце побыстрее забить гол, это факт. Потому мы сыграли так рационально. Правильно, я считаю, и доставили радость болельщикам.
– Сейчас Нива занимает четвертое место. Какие амбиции вообще есть у команды?
– Ну, давайте с начнем скромно. Я понимаю, что все смотрят турнирную таблицу, но на сегодняшний день мы еще не та команда, которая может реально что-то противопоставить лидерам. Нам многое еще надо над чем работать, совершенствоваться. У нас молодая команда, и они должны учиться, прогрессировать, расти. Потому мы над этим работаем.
Действительно, у нас сейчас тяжелый календарь, мы ведь будем играть и с Левым Берегом, и с Буковиной, поэтому с теми командами тоже будет интересно. И я думаю, скромно хотим каждую игру выигрывать. Получится, не получится, это уже второй результат. А то, что у команды отношение очень классное, это супер. Вот в исполнении нам нужно ее добавлять. Слово исполнение ключевое.
– В Кубке вышли на Буковину, с которой будете играть следующий домашний матч. Больше приоритета на какой матч у вас будет?
– О, нет, нет, нет. Нет приоритета. Что Кубок, что чемпионат. Мы будем серьезно готовиться. Мы играем с Подольем, затем Кубок Буковина и Ворскла Полтава. И мы уже максимально будем настраиваться. Жеребьевка, буду откровенным, немного меня разочаровала. Но есть соперник, все на футбольном поле решится. Мы едем туда дать бой.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»
Вспомним основные события в карьере легендарного нападающего