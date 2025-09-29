Юрий ВИРТ: «Это очень важная победа над хорошим соперником»

В поединке восьмого тура Первой лиги тернопольская «Нива» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Чернигов». Результат поединка прокомментировал наставник тернопольского клуба Юрий Вирт.

– Действительно, тяжелая игра была. Но я хочу отметить соперника. Чернигов действительно очень хорошая команда, которая играет в комбинационный футбол и с ними было тяжело. Больше опытных футболистов. И мы были готовы к этому. Первый тайм все-таки была атака на атаку. И мы можем сказать за минут 15-20, что нам могли забить голы, что и у нас были хорошие моменты. Очень классную атаку провели, и завершение Мысыка было безупречным. Понятно, что во втором тайме мы уже сказали, как действовать. Чуть-чуть перестроились, потому что мы видели свободные зоны есть и нужно было их использовать. Вышло так, что мы только забили в конце. Я думаю, это крайне важная победа над хорошим соперником, поэтому хочу всех поздравить.

– Во втором тайме казалось, будто команда больше заточена на оборону. Давали ли вы такую ​​установку?

– Нет. Мы поняли, большими силами не хотели выходить, не хотели раскрываться. Ведь команда очень хорошо работает. Мы играли компактно. Вот мы компактно сыграли, и я не могу сказать, что команда Чернигов создала какие-то реально голевые моменты. Это самое главное было. Мы могли уже в конце побыстрее забить гол, это факт. Потому мы сыграли так рационально. Правильно, я считаю, и доставили радость болельщикам.

– Сейчас Нива занимает четвертое место. Какие амбиции вообще есть у команды?

– Ну, давайте с начнем скромно. Я понимаю, что все смотрят турнирную таблицу, но на сегодняшний день мы еще не та команда, которая может реально что-то противопоставить лидерам. Нам многое еще надо над чем работать, совершенствоваться. У нас молодая команда, и они должны учиться, прогрессировать, расти. Потому мы над этим работаем.

Действительно, у нас сейчас тяжелый календарь, мы ведь будем играть и с Левым Берегом, и с Буковиной, поэтому с теми командами тоже будет интересно. И я думаю, скромно хотим каждую игру выигрывать. Получится, не получится, это уже второй результат. А то, что у команды отношение очень классное, это супер. Вот в исполнении нам нужно ее добавлять. Слово исполнение ключевое.

– В Кубке вышли на Буковину, с которой будете играть следующий домашний матч. Больше приоритета на какой матч у вас будет?

– О, нет, нет, нет. Нет приоритета. Что Кубок, что чемпионат. Мы будем серьезно готовиться. Мы играем с Подольем, затем Кубок Буковина и Ворскла Полтава. И мы уже максимально будем настраиваться. Жеребьевка, буду откровенным, немного меня разочаровала. Но есть соперник, все на футбольном поле решится. Мы едем туда дать бой.