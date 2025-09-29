Нужна операция. Игрок клуба Первой лиги получил серьезное повреждение

В поединке восьмого тура Первой лиги «Чернигов» в гостях со счетом 0:2 проиграл тернопольской «Ниве». В этом матче серьезное повреждение получил игрок черниговского клуба Андрей Новиков.

Новиков вышел на замену, но доиграть матч не смог. В столкновении с защитником «Нивы» Новиков получил перелом носа, а также рассечение брови и головы.

Футболисту оперативно оказали медицинскую помощь и провели диагностику. В Чернигове Новикову проведут операцию.

«Весь клуб, партнеры по команде и болельщики поддерживают Андрея и желают ему скорейшего восстановления», – написала пресс-служба ФК Чернигов.