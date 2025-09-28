Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
28 сентября 2025, 11:23
Подолье – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 28 сентября в 12:30 по Киеву

Подолье – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Прикарпатье

В воскресенье, 28 сентября состоится поединок 8-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Подолье

Прошлогодний аутсайдер чемпионата продолжает показывать отрицательные результаты и в этом сезоне. За 7 игр Первой лиги коллектив до сих пор не одержал ни одной победы, а единственные очки завоевал благодаря ничейным результатам в матчах с «Викторией», «Пробоем» и «Металлургом». С тремя набранными очками «Подолье» занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

В кубке хмельничане дошли до 1/16 финала, однако там потерпели поражение от «Ингульца» со счетом 4:1.

Прикарпатье

Не слишком стабильным сейчас и «Прикарпатье». После побед над «Викторией» и «Фениксом-Мариуполем» в 2-х стартовых турах коллектив смог набрать всего 2 очка в чемпионате, сыграв вничью с «Нивой Т» и «Металлистом». 8 набранных баллов позволяют команде занимать 9-ю строчку турнирной таблицы.

Из Кубка Украины «Прикарпатье» сенсационно вылетело от любительского «Денгоффа» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

За последние 3 года команды сыграли между собой в 4 поединках. Трижды матчи завершались вничью, а в 1 из них победу одержало «Прикарпатье».

Интересные факты

  • «Подолье» пропустило 12 мячей в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Прикарпатье» не одержало ни одной победы в последних 3-х выездных играх. На счету команды 2 поражения и ничья.
  • Безвыигрышная серия «Подолье» продолжается уже 5 матчей подряд во всех турнирах. В последний раз команда выигрывала еще в 1/32 финала Кубка Украины против «Скалы 1911», но эта победа произошла в серии пенальти.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.49.

Подолье
28 сентября 2025 -
12:30
Прикарпатье
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
