  Подолье – Прикарпатье – 2:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
Первая лига
Подолье
28.09.2025 12:30 – FT 2 : 1
Прикарпатье
Украина. Первая лига
Подолье – Прикарпатье – 2:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор

Команда Сергея Ковальца одержала первую победу в сезоне

Подолье – Прикарпатье – 2:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
ФК Подолье

В воскресенье, 28 сентября, в Хмельницком прошел матч восьмого тура Первой лиги. «Подолье» принимало «Прикарпатье» и одержало победу со счетом 2:1.

Игрокам «Подолья» хотелось порадовать своих болельщиков победой. Ведь в предыдущих матчах команда не выигрывала и добыла всего три очка.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Автором забитого мяча стал Артем Ситало.

«Прикарпатье» отыгралось уже через пять минут. Гол на свой счет записал Владислав Чушенко.

Однако на перерыв «Подолье» ушло лидером. На 40-й минуте отличился Антон Савин.

Второй тайм прошел без забитых мячей. «Прикарпатью» так и не удалось спастись от поражения.

Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

Подолье Хмельницкий – Прикарпатье Ивано-Франковск – 2:1

Голы: Ситало, 28, Савин, 40 – Чушенко, 33

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Савин (Подолье).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Чушенко (Прикарпатье).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Подолье).
