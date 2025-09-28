Подолье – Прикарпатье – 2:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор

В воскресенье, 28 сентября, в Хмельницком прошел матч восьмого тура Первой лиги. «Подолье» принимало «Прикарпатье» и одержало победу со счетом 2:1.

Игрокам «Подолья» хотелось порадовать своих болельщиков победой. Ведь в предыдущих матчах команда не выигрывала и добыла всего три очка.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Автором забитого мяча стал Артем Ситало.

«Прикарпатье» отыгралось уже через пять минут. Гол на свой счет записал Владислав Чушенко.

Однако на перерыв «Подолье» ушло лидером. На 40-й минуте отличился Антон Савин.

Второй тайм прошел без забитых мячей. «Прикарпатью» так и не удалось спастись от поражения.

Первая лига. 8-й тур, 28 сентября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

Подолье Хмельницкий – Прикарпатье Ивано-Франковск – 2:1

Голы: Ситало, 28, Савин, 40 – Чушенко, 33

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча