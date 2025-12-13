Украинский форвард неожиданно близок к трансферу в клуб Ла Лиги

«Трабзонспор» планирует включить украинского форварда Данила Сикана в сделку по приобретению вингера «Овьедо» Хессем Хасана.

Как пишет La Nueva España, турецкий клуб сделал испанцам предложение, предусматривающее 6 млн евро, дополнительные бонусы на 2 млн и переход Сикана. В «Овьедо» считают, что украинец по стилю подходит их требованиям к нападающему.

Первая попытка «Трабзонспора» не принесла результата, однако переговоры продолжаются.

В этом сезоне в активе Сикана 12 матчей, два гола и один ассист.

Ранее известный турецкий журналист Экрем Конур прокомментировал ситуацию вокруг украинского форварда «Трабзонспора» Данила Сикана, который не получает достаточно игрового времени в нынешнем сезоне.