Украинский форвард неожиданно близок к трансферу в клуб Ла Лиги
Сикан может продолжить карьеру в «Овьедо»
«Трабзонспор» планирует включить украинского форварда Данила Сикана в сделку по приобретению вингера «Овьедо» Хессем Хасана.
Как пишет La Nueva España, турецкий клуб сделал испанцам предложение, предусматривающее 6 млн евро, дополнительные бонусы на 2 млн и переход Сикана. В «Овьедо» считают, что украинец по стилю подходит их требованиям к нападающему.
Первая попытка «Трабзонспора» не принесла результата, однако переговоры продолжаются.
В этом сезоне в активе Сикана 12 матчей, два гола и один ассист.
Ранее известный турецкий журналист Экрем Конур прокомментировал ситуацию вокруг украинского форварда «Трабзонспора» Данила Сикана, который не получает достаточно игрового времени в нынешнем сезоне.
