Украинец может покинуть Трабзонспор из-за недостатка игрового времени

Известный турецкий журналист Экрем Конур прокомментировал ситуацию вокруг украинского форварда «Трабзонспора» Даниила Сикана, который не получает достаточно игрового времени в нынешнем сезоне:

«В последнее время вокруг Даниила идут определенные дискуссии. Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке публично заявил, что Сикан – серьезный, профессиональный молодой игрок. Однако он не получает регулярного игрового времени, что вызвало критику со стороны болельщиков.

После матча с «Кайсериспором» Текке сказал, что разговаривал с Сиканом и спросил: «В чем проблема?», намекая, что он все еще рассматривает его кандидатуру. Пока официального решения об исключении Даниила из состава нет.

Официальных предложений пока нет, но точно известно, что некоторые клубы следят за Данилом. Ранний интерес является обычным явлением для молодых игроков с потенциалом. В будущем – возможны запросы о трансфере или аренде, но клубам еще рано делать конкретные шаги».

Сикан недоволен своим игровым временем и недоверием со стороны главного тренера Фатиха Текке, поэтому рассматривает вариант с трансфером или арендой во время зимнего трансферного окна. В нынешнем сезоне 24-летний украинец провел шесть матчей (один гол, один ассист), где в общей сложности сыграл всего 90 минут.