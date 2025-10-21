Украинский футболист покинет Трабзонспор во время трансферного окна

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан покинет нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.com.

Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке недоволен формой 24-летнего футболиста, который на данном этапе проигрывает борьбу за место в стартовом составе. По этой причине, турецкий клуб рассмотрит все предложения во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган и тренерский штаб команды считает приоритетным вариант с арендой, однако если поступит привлекательное финансовое предложение о полноценном трансфере – украинец может покинуть Суперлигу.

Сикан перебрался в чемпионат Турции в январе из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока истекает в июне 2029 года.