Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский футболист покинет Трабзонспор во время трансферного окна
Турция
21 октября 2025, 17:39
458
1

Украинский футболист покинет Трабзонспор во время трансферного окна

Даниил Сикан разочаровал тренерский штаб турецкого клуба во главе с Фатихом Текке

Getty Images/Global Images Ukraine.

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан покинет нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.com.

Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке недоволен формой 24-летнего футболиста, который на данном этапе проигрывает борьбу за место в стартовом составе. По этой причине, турецкий клуб рассмотрит все предложения во время зимнего трансферного окна.

По информации источника, президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган и тренерский штаб команды считает приоритетным вариант с арендой, однако если поступит привлекательное финансовое предложение о полноценном трансфере – украинец может покинуть Суперлигу.

Сикан перебрался в чемпионат Турции в январе из донецкого «Шахтера» за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока истекает в июне 2029 года.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан трансферы аренда игрока
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
MaximusOne
Там в них форвардом грає двох метровий африканець, з досвідом в АПЛ, без шансів для Сікана.
