Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан может покинуть нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Fotospor.

Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке разочарован игрой 24-летнего футболиста. Если в ближайшее время украинский форвард не будет прогрессировать, тогда турецкий клуб выставит его на трансфер.

По информации источника, главным претендентом на подписание Сикана считается донецкий «Шахтер», который в январе 2025 года отпустил Даниила в чемпионат Турции за шесть миллионов евро.

Сообщается, что украинец проиграл конкуренцию и больше не сможет играть на позиции центрального нападающего. Наставник Текке предоставит Сикану игровое время и роль на флангах атаки. Если форвард не сможет себя проявить, то в январе вернется в Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне Сикан провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Трабзонспором» истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.