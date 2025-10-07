Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе
Украина. Премьер лига
Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе

Наставник «Трабзонспора» разочарован игрой и отсуствием прогресса форварда Даниила Сикана

Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан может покинуть нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Fotospor.

Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке разочарован игрой 24-летнего футболиста. Если в ближайшее время украинский форвард не будет прогрессировать, тогда турецкий клуб выставит его на трансфер.

По информации источника, главным претендентом на подписание Сикана считается донецкий «Шахтер», который в январе 2025 года отпустил Даниила в чемпионат Турции за шесть миллионов евро.

Сообщается, что украинец проиграл конкуренцию и больше не сможет играть на позиции центрального нападающего. Наставник Текке предоставит Сикану игровое время и роль на флангах атаки. Если форвард не сможет себя проявить, то в январе вернется в Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне Сикан провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Трабзонспором» истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

чемпионат Турции по футболу Шахтер Донецк Даниил Сикан Фатих Текке трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Fotospor
ZloyDeda
А потім і Зубкова...
