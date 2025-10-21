ОФИЦИАЛЬНО. Бавария определилась с будущим Компани

Мюнхенская Бавария официально объявила о продлении контракта с бельгийским специалистом Венсаном Компани, возглавляющим первую команду мюнхенцев.

По официальной информации, Компани поставил подпись под новым контрактом с мюнхенским клубом. Соглашение между коучем и Баварией рассчитано на лето 2029 года. О финансовых аспектах не сообщается.

«Босс остается», – лаконично говорится в сообщении.

Бавария безумно начала новый сезон. У Мюнхенцев есть 21 зачетный пункт в турнирной таблице Бундеслиги после 7 сыгранных матчей. В Лиге чемпионов подопечные Компани получили 6 турнирных баллов после 2 туров.