Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария определилась с будущим Компани
Германия
21 октября 2025, 13:43 |
458
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария определилась с будущим Компани

Мюнхенцы продлили контракт с тренером

21 октября 2025, 13:43 |
458
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария определилась с будущим Компани
ФК Бавария. Венсан Компани

Мюнхенская Бавария официально объявила о продлении контракта с бельгийским специалистом Венсаном Компани, возглавляющим первую команду мюнхенцев.

По официальной информации, Компани поставил подпись под новым контрактом с мюнхенским клубом. Соглашение между коучем и Баварией рассчитано на лето 2029 года. О финансовых аспектах не сообщается.

«Босс остается», – лаконично говорится в сообщении.

Бавария безумно начала новый сезон. У Мюнхенцев есть 21 зачетный пункт в турнирной таблице Бундеслиги после 7 сыгранных матчей. В Лиге чемпионов подопечные Компани получили 6 турнирных баллов после 2 туров.

По теме:
Холодильник в огне, быки за спиной. Радостные моменты уик-энда
Маттеус назвал лучшего нападающего прямо сейчас и претендента на ЗМ
Кейн лидирует по количеству результативных действий среди игроков топ-5 лиг
Бавария Венсан Компани продление контракта Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
Футбол | 21 октября 2025, 10:43 3
Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер
Пятая подряд ничья Динамо, Шахтер снова не забил Полесью, Кривбасс – лидер

Самые интересные события девятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Саленко объяснил, почему Шахтер провалил матчи с ЛНЗ и Полесьем в УПЛ
Футбол | 21 октября 2025, 14:51 0
Саленко объяснил, почему Шахтер провалил матчи с ЛНЗ и Полесьем в УПЛ
Саленко объяснил, почему Шахтер провалил матчи с ЛНЗ и Полесьем в УПЛ

Олег отметил настрой соперников «горняков»

Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Футбол | 20.10.2025, 16:13
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Шахтер готов продать бразильского легионера за 2 миллиона евро
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21.10.2025, 10:12
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Бокс | 21.10.2025, 07:00
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Хай поставить могорич Тухелю,що підписав Г.Кейна і др-х.
Ответить
0
Популярные новости
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
19.10.2025, 12:51 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 11
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
ХИРН: «Усик правда так сказал? Пошел в задницу, я чувствую себя прекрасно»
20.10.2025, 07:22 1
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при США
20.10.2025, 09:45
Авто/мото
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем