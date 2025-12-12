Шахтер вышел в плей-офф, Динамо выбыло из ЛК, серебро Тарасюк в биатлоне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 декабря.

1A. Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков

Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных

1B. Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф

Топ-6: Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла, Бетис, Фрайбург, Ференцварош

2A. Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун Спартанс

Команда Арды Турана во втором тайме доминировала

2B. Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине

Киевляне не сумели увезти очки из Флоренции

3A. ТУРАН: «Шахтер вернулся к своей идентичности. Одна команда – одна семья»

Коуч Шахтера дал пресс-конференцию после победы над Хамрун Спартанс

3B. КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника

Киевляне проиграли во Флоренции со счетом 1:2

4A. Первый блок Лиги конференций. Остались ли шансы у Динамо после поражения?

Киевская команда уступила итальянской Фиорентине со счетом 1:2

4B. Первый блок матчей Лиги Европы. Зинченко сыграл победный матч за Ноттингем

Вечером 11 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги Европы

4C. Зинченко вернулся после травмы, Ноттингем вырвал победу над Утрехтом

Поединок Лиги Европы завершился со счетом 2:1 в пользу английской команды

4D. Рома разгромила Селтик в шестом туре Лиги Европы, Фергюсон оформил дубль

Подопечные Джан Пьеро Гасперини на выезде одолели соперника из Шотландии

5A. Динамо U-19 в игре. Итоговая таблица: определены все участники плей-офф ЮЛУ

Бело-синие добыли нужную ничью в Шотландии против Хиберниана U-19

5B. Кто для Динамо? 12 декабря пройдет жребий 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Церемония жеребьевки пройдет 12 декабря в 16:30 по киевскому времени

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где сборная Украины сыграет плей-офф к ЧМ-2026

Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании

6B. УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф

Тренер «Полесья» получил удаление в матче против «Руха»

7A. С шайбой 17-летнего форварда. Сборная Украины обыграла Румынию

Украинская команда выиграла на чужом льду

7B. ЧМ по хоккею U-20. Провал сборной Украины: пропустили 9 шайб от Австрии

Третье поражение сине-желтой команды на молодежном чемпионате мира

8. Украинский клуб одержал сухую победу и прошел в 1/8 финала Кубка вызова

Эпицентр-Подоляны во второй раз обыграл сербский Караджордже Топола

9A. Тарасюк взяла награду в гонке юниорского Кубка IBU

Украинская биатлонистка завоевала серебряную медаль

9B. Юниорский кубок IBU. Украинец финишировал в цветочной зоне спринта

Тарас Тарасюк финишировал на шестой позиции

9C. Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU

Тарас Лесюк занял 7-е место в зачете

9D. Украинки провалили индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Италии

Лучше остальных выступила Надежда Белкина, которая заняла 19-е место

10A. Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы

Горняки гарантировали себе путевку в плей-офф ЛК, а Динамо вылетело

