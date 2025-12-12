Шахтер вышел в плей-офф, Динамо выбыло из ЛК, серебро Тарасюк в биатлоне
Главные новости за 11 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 11 декабря.
1A. Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Горняки переиграли Хамрун Спартанс и набрали 12 очков из 15 возможных
1B. Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Топ-6: Лион, Мидтьюлланд, Астон Вилла, Бетис, Фрайбург, Ференцварош
2A. Забили и добили. Шахтер дожал Хамрун Спартанс
Команда Арды Турана во втором тайме доминировала
2B. Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Киевляне не сумели увезти очки из Флоренции
3A. ТУРАН: «Шахтер вернулся к своей идентичности. Одна команда – одна семья»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию после победы над Хамрун Спартанс
3B. КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
Киевляне проиграли во Флоренции со счетом 1:2
4A. Первый блок Лиги конференций. Остались ли шансы у Динамо после поражения?
Киевская команда уступила итальянской Фиорентине со счетом 1:2
4B. Первый блок матчей Лиги Европы. Зинченко сыграл победный матч за Ноттингем
Вечером 11 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги Европы
4C. Зинченко вернулся после травмы, Ноттингем вырвал победу над Утрехтом
Поединок Лиги Европы завершился со счетом 2:1 в пользу английской команды
4D. Рома разгромила Селтик в шестом туре Лиги Европы, Фергюсон оформил дубль
Подопечные Джан Пьеро Гасперини на выезде одолели соперника из Шотландии
5A. Динамо U-19 в игре. Итоговая таблица: определены все участники плей-офф ЮЛУ
Бело-синие добыли нужную ничью в Шотландии против Хиберниана U-19
5B. Кто для Динамо? 12 декабря пройдет жребий 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Церемония жеребьевки пройдет 12 декабря в 16:30 по киевскому времени
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где сборная Украины сыграет плей-офф к ЧМ-2026
Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании
6B. УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
Тренер «Полесья» получил удаление в матче против «Руха»
7A. С шайбой 17-летнего форварда. Сборная Украины обыграла Румынию
Украинская команда выиграла на чужом льду
7B. ЧМ по хоккею U-20. Провал сборной Украины: пропустили 9 шайб от Австрии
Третье поражение сине-желтой команды на молодежном чемпионате мира
8. Украинский клуб одержал сухую победу и прошел в 1/8 финала Кубка вызова
Эпицентр-Подоляны во второй раз обыграл сербский Караджордже Топола
9A. Тарасюк взяла награду в гонке юниорского Кубка IBU
Украинская биатлонистка завоевала серебряную медаль
9B. Юниорский кубок IBU. Украинец финишировал в цветочной зоне спринта
Тарас Тарасюк финишировал на шестой позиции
9C. Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Тарас Лесюк занял 7-е место в зачете
9D. Украинки провалили индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Италии
Лучше остальных выступила Надежда Белкина, которая заняла 19-е место
10A. Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Горняки гарантировали себе путевку в плей-офф ЛК, а Динамо вылетело
10B. Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Национальная премия Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник сборной Украины считает, что во Флоренции киевлянам будет очень сложно
Хаби не будет уволен со своей должности