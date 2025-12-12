Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Соперник для Динамо U-19. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
12 декабря 2025, 04:23 | Обновлено 12 декабря 2025, 04:30
57
0

Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Соперник для Динамо U-19. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 декабря в 16:30 жеребьевку плей-офф Юношеской лиги УЕФА

12 декабря 2025, 04:23 | Обновлено 12 декабря 2025, 04:30
57
0
Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Соперник для Динамо U-19. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря в 16:30 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка раунда 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Во время жеребьевки будут определены пары для одноматчевых противостояний, которые будут проведены 3 и 4 февраля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

22 команды, которые проходят по итогам Основного пути, присоединяются к 10 победителям третьего раунда Пути чемпионов.

Шесть лучших команд по итогам основного этапа будут принимать дома команды, занявшие места с 17-го по 22-е,

Клубы, занявшие 7–16-е места, поедут в гости к победителям 3-го раунда по Пути чемпионов, среди которых и Динамо U-19.

Соперниками Динамо U-19 могут стать:

  • Атлетико Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Тоттенхэм (Англия), Манчестер Сити (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Спортинг (Португалия), ПСЖ (Франция), Интер Милан (Италия), Аякс (Нидерланды), Ливерпуль (Англия)

16 победителей раунда 1/16 финала пройдут дальше. Жеребьевку остальной части турнира (с 1/8 финала и дальше) состоится 6 февраля.

В каждом раунде команды для определения победителя будут проводить только один матча. Финальный турнир для четырех команд состоится в швейцарском Ньоне с 17 по 20 апреля.

Жеребьевка 1/16 финала ЮЛУ. Соперник для Динамо U-19. Смотреть онлайн LIVE

📺 Видеотрансляция

Юношеская лига УЕФА

Жеребьевка плей-офф и даты матчей

  • Жеребьевка 1/16 финала: 12 декабря, Ньон
  • 1/16 финала: 3/4 февраля
  • Жеребьевка плей-офф (с 1/8 финала): 6 февраля, Ньон
  • 1/8 финала: 24/25 февраля
  • Четвертьфиналы: 17/18 марта
  • Полуфиналы: 17 апреля (Коловре, Ньон)
  • Финал: 20 апреля (Коловре, Ньон)

Посев команд для 1/16 финала

Секция 1

  • Сеяные (места 1–6): Челси (Англия), Бенфика (Португалия), Брюгге (Бельгия), Реал Мадрид (Испания), Вильярреал (Испания), Атлетик Бильбао (Испания)
  • Несеяные (места 17–22) Байер (Германия), Монако (Франция), ПСВ Эйндховен (Нидерланды), Славия Прага (Чехия), Айнтрахт Франкфурт (Германия), Марсель (Франция)

Секция 2

  • Сеяные (10 победителей Q3): Динамо Киев (Украина), динамо минск (беларусь), Бетис (Испания), Маккаби Хайфа (Израиль), Жилина (Словакия), Кельн (Германия), ХИК Хельсинки (Финляндия), Легия Варшава (Польша), Пушкаш Академия (Венгрия), АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Несеяные (места 7–16): Атлетико Мадрид (Испания), Барселона (Испания), Тоттенхэм (Англия), Манчестер Сити (Англия), Боруссия Дортмунд (Германия), Спортинг (Португалия), ПСЖ (Франция), Интер Милан (Италия), Аякс (Нидерланды), Ливерпуль (Англия)

Инфографика

По теме:
Нападающий Фиорентины прокомментировал победу над Динамо
Кто для Динамо? 12 декабря пройдет жребий 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Динамо Киев жеребьевка Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА статистические расклады смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 11 декабря 2025, 08:17 13
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение

Беттони мог в свое время оказаться в киевском клубе и просил купить 7 игроков

Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11 декабря 2025, 06:23 4
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января

Задачу выполнили: Арсенал, Бавария, ПСЖ, Ман Сити, Аталанта

Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11.12.2025, 07:31
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть
Футбол | 11.12.2025, 19:30
ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть
ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть
БЕНЗЕМА – о Реале: «Игроки почти перестали общаться друг с другом»
Футбол | 12.12.2025, 01:28
БЕНЗЕМА – о Реале: «Игроки почти перестали общаться друг с другом»
БЕНЗЕМА – о Реале: «Игроки почти перестали общаться друг с другом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02 1
Бокс
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
11.12.2025, 22:22 5
Футбол
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58 1
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем