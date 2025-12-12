Месси не вошел в топ-3 самых дорогих игроков МЛС: кто обошел аргентинца?

Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в МЛС.

Первое место в этом списке занял полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч, его стоимость оценивается в € 18 млн. На второй строчке расположился нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин со стоимостью в € 17 млн. Замкнул тройку лидеров полузащитник «Цинциннати» Евандер – € 16 млн.

Топ-7 самых дорогих игроков МЛС (по версии Transfermarkt)