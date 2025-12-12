Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Месси не вошел в топ-3 самых дорогих игроков МЛС: кто обошел аргентинца?
12 декабря 2025, 05:34 | Обновлено 12 декабря 2025, 06:10
Месси не вошел в топ-3 самых дорогих игроков МЛС: кто обошел аргентинца?

Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов

Месси не вошел в топ-3 самых дорогих игроков МЛС: кто обошел аргентинца?
Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов, выступающих в МЛС.

Первое место в этом списке занял полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч, его стоимость оценивается в € 18 млн. На второй строчке расположился нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин со стоимостью в € 17 млн. Замкнул тройку лидеров полузащитник «Цинциннати» Евандер – € 16 млн.

Топ-7 самых дорогих игроков МЛС (по версии Transfermarkt)

  • Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – € 18 млн.
  • Сон Хын Мин («Лос-Анджелес») – € 17 млн.
  • Евандер («Цинциннати») – € 16 млн.
  • Еммануель Латте Лат («Атланта») – € 15 млн.
  • Андерс Дреер («Сан-Диего») – € 15 млн.
  • Родриго Де Пауль («Интер Майами») – € 15 млн.
  • Лионель Месси («Интер Майами») – € 15 млн.
Михаил Олексиенко Источник: Transfermarkt
