Германия – Нидерланды. Матчи Лис и Зверева. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира United Cup 2026
В ночь на 4 января сборные Германии и Нидерланды стартуют на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.
Матчевое противостояние немцев и нидерландцев начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву. Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
В одной группе F (Сидней) Германия и Нидерланды выступают вместе с Польшей.
United Cup 2026. Группа F, 4 января
01:30. Германия – Нидерланды
- Ева Лис – Сюзан Ламенс
- Александр Зверев – Таллон Грикспор
- Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Деми Схюрс / Таллон Грикспор
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей
