Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Германия – Нидерланды. Матчи Лис и Зверева. Смотреть онлайн LIVE трансляция
04 января 2026, 01:30
Германия – Нидерланды. Матчи Лис и Зверева. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира United Cup 2026

Германия – Нидерланды. Матчи Лис и Зверева. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис и Александр Зверев

В ночь на 4 января сборные Германии и Нидерланды стартуют на командном турнире United Cup 2026 в Австралии.

Матчевое противостояние немцев и нидерландцев начнется ориентировочно в 01:30 по Киеву. Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одной группе F (Сидней) Германия и Нидерланды выступают вместе с Польшей.

United Cup 2026. Группа F, 4 января

01:30. Германия – Нидерланды

  • Ева Лис – Сюзан Ламенс
  • Александр Зверев – Таллон Грикспор
  • Лаура Зигемунд / Александр Зверев – Деми Схюрс / Таллон Грикспор
📺 Видеотрансляция

United Cup 2026. Расписание и результаты матчей

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
