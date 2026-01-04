Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Аталанты
3 января волки уступили Аталанте 0:1 в 18-м туре Серии А 2025/26
Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик узнал свою оценку за матч 18-го тура Серии А 2025/26 против Аталанты (0:1).
Артем вышел на 60-й минуте встречи и доиграл поединок без голевых действий. Статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 6.1 балла.
Лучшим игроком матча был признан центральный защитник и капитан Аталанты Берат Джимсити (8.7).
Рома в таблице чемпионата Италии занимает пятое место с 33 очками. У Аталанты восьмая позиция и 25 баллов.
Оценки WhoScored на матч Аталанта – Рома (1:0)
