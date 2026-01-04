Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Аталанты

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
04 января 2026, 01:44 |
347
3

3 января волки уступили Аталанте 0:1 в 18-м туре Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик узнал свою оценку за матч 18-го тура Серии А 2025/26 против Аталанты (0:1).

Артем вышел на 60-й минуте встречи и доиграл поединок без голевых действий. Статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку в 6.1 балла.

Лучшим игроком матча был признан центральный защитник и капитан Аталанты Берат Джимсити (8.7).

Рома в таблице чемпионата Италии занимает пятое место с 33 очками. У Аталанты восьмая позиция и 25 баллов.

Оценки WhoScored на матч Аталанта – Рома (1:0)

Артем Довбик Аталанта Аталанта - Рома Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу WhoScored оценки Берат Джимсити
Даниил Агарков
Markus Bob
Смотришь на действия Довбика и кажется, что его устраивает положение в команде
Falko
А оцінка Гасперіні проти колишньої відома? ;)
happy
Рома повертається на звичні позиції
