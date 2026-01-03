Чигринский: «В Барселоне у меня были сомнения. Он не вписался в команду»

Бывший защитник «Барселоны» Дмитрий Чигринский поделился воспоминаниями о своем периоде в каталонском клубе в сезоне 2009/10. Украинец признался, что лучший матч в составе «блаугранас» провел именно в дебюте, хотя почти не имел времени на адаптацию.

«Мой первый матч за «Барселону» был, наверное, лучшим. Я сыграл его после всего двух тренировок, одна из которых длилась 15 минут. Я просто играл на инстинктах и не думал слишком много. Как только я начал внимательно слушать Пепа Гвардиолу, у меня появились сомнения по поводу каждого действия.

В матчах Месси показывал только 40% того, что делал на тренировках», а Ибрагимович был самой сильной личностью, которую я встречал в футболе, но он не вписался в культуру «Барсы», – сказал Чигринский.