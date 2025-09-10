Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 сентября 2025, 14:47 | Обновлено 10 сентября 2025, 15:03
Он играл за Барселону. Чигринский завершил карьеру: сколько голов, трофеев

Экс-игрок «Шахтера» решил попробовать себя в роли ассистента главного тренера «Ариса»

Он играл за Барселону. Чигринский завершил карьеру: сколько голов, трофеев
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Центрбек Дмитрий Чигринский официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. 38-летний украинец продолжит футбольный путь в роли ассистента главного тренера греческого «Ариса» Маноло Хименеса.

За свою карьеру Чигринский выступал за такие клубы: «Шахтер» Донецк, «АЕК» Афины, «Ионикос», «Днепр», «Металлург» Запорожье и «Барселона». Больше всего запомнился выступлениями в составе «горняков», за которых сыграл 193 матча.

Покупка украинского игрока у донецкого «Шахтера» в 2009 году обошлась «Барселоне» в 25 млн евро.

На клубном уровне Дмитрий принял участие в 470 матчах, отличившись 28 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

В составе сборной Украины Чигринский дебютировал 7 февраля 2007 года в игре против Израиля. Всего на международном уровне он провел 29 поединков и отдал одну голевую передачу.

За свою профессиональную карьеру украинский защитник завоевал 17 трофеев:

  • Кубок УЕФА 2008/09
  • Чемпионат Украины (7)
  • Кубок Украины (4)
  • Суперкубок Украины (2)
  • Чемпионат Испании 2009/10
  • Чемпионат Греции 2017/18
  • Клубный чемпионат мира 2010

