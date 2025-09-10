Он играл за Барселону. Чигринский завершил карьеру: сколько голов, трофеев
Экс-игрок «Шахтера» решил попробовать себя в роли ассистента главного тренера «Ариса»
Центрбек Дмитрий Чигринский официально объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. 38-летний украинец продолжит футбольный путь в роли ассистента главного тренера греческого «Ариса» Маноло Хименеса.
За свою карьеру Чигринский выступал за такие клубы: «Шахтер» Донецк, «АЕК» Афины, «Ионикос», «Днепр», «Металлург» Запорожье и «Барселона». Больше всего запомнился выступлениями в составе «горняков», за которых сыграл 193 матча.
Покупка украинского игрока у донецкого «Шахтера» в 2009 году обошлась «Барселоне» в 25 млн евро.
На клубном уровне Дмитрий принял участие в 470 матчах, отличившись 28 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
В составе сборной Украины Чигринский дебютировал 7 февраля 2007 года в игре против Израиля. Всего на международном уровне он провел 29 поединков и отдал одну голевую передачу.
За свою профессиональную карьеру украинский защитник завоевал 17 трофеев:
- Кубок УЕФА 2008/09
- Чемпионат Украины (7)
- Кубок Украины (4)
- Суперкубок Украины (2)
- Чемпионат Испании 2009/10
- Чемпионат Греции 2017/18
- Клубный чемпионат мира 2010
