Экс-игрок Шахтера и сборной Украины завершил карьеру и стал тренером

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Чигринский завершил карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков в своих социальных сетях.

После того, как украинец повесил бутсы на гвоздь, он договорился о сотрудничестве с греческим «Арисом», где будет работать в тренерском штабе команды и исполнять обязанности ассистента главного тренера Маноло Хименеса.

«Дмитрий Чигринский официально завершил карьеру футболиста. Мы работали как агент и игрок восемь лет. Это был фантастический период нашей жизни. Со вчерашнего дня «Чигро» стал официально тренером и ассистентом ФК «Арис» Салоники в штабе известного испанского специалиста Маноло Хименеса.

Под руководством испанца Дима был успешным футболистом, а сейчас начинает карьеру молодого тренера. Я уверен, что у Чигринского очень большое будущее тренера, и этот первый шаг максимально качественный и перспективный», – сообщил Панков.

В течение профессиональной карьеры футболиста Чигринский играл за донецкий «Шахтер», запорожский «Металлург», «Днепр», испанскую «Барселону», греческие АЕК и «Ионикос», а также сборную Украины (29 матчей).