Снигур получила первую соперницу на турнире WTA 125 в Канберре

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 153) начнет сезон 2026 года на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.

В первом раунде основной сетки украинка сыграет против представительницы Германии Тамары Корпач (WTA 125).

Если Снигур сумеет переиграть Корпач, то во втором круге встретится либо с Лукреции Стефанини, либо с теннисисткой из квалификации.

Ранее Дарья встречалась с Тамарой только один раз – в 2023 году украинка уступила немке на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке.

Матчи основной сетки в Канберре стартуют 5 января. Финал запланирован на 11 число.