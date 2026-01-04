Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Снигур получила первую соперницу на турнире WTA 125 в Канберре
04 января 2026, 00:18
Дарья встретится с Тамарой Корпач на старте соревнований в Австралии

Снигур получила первую соперницу на турнире WTA 125 в Канберре
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 153) начнет сезон 2026 года на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.

В первом раунде основной сетки украинка сыграет против представительницы Германии Тамары Корпач (WTA 125).

Если Снигур сумеет переиграть Корпач, то во втором круге встретится либо с Лукреции Стефанини, либо с теннисисткой из квалификации.

Ранее Дарья встречалась с Тамарой только один раз – в 2023 году украинка уступила немке на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке.

Матчи основной сетки в Канберре стартуют 5 января. Финал запланирован на 11 число.

WTA Канберра Дарья Снигур Тамара Корпач
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
