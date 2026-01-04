Снигур получила первую соперницу на турнире WTA 125 в Канберре
Дарья встретится с Тамарой Корпач на старте соревнований в Австралии
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 153) начнет сезон 2026 года на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.
В первом раунде основной сетки украинка сыграет против представительницы Германии Тамары Корпач (WTA 125).
Если Снигур сумеет переиграть Корпач, то во втором круге встретится либо с Лукреции Стефанини, либо с теннисисткой из квалификации.
Ранее Дарья встречалась с Тамарой только один раз – в 2023 году украинка уступила немке на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке.
Матчи основной сетки в Канберре стартуют 5 января. Финал запланирован на 11 число.
