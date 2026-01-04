Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Медицинский штаб Челси виноват в уходе Марески? Странная история из Англии
Англия
04 января 2026, 03:23 | Обновлено 04 января 2026, 03:40
Медицинский штаб Челси виноват в уходе Марески? Странная история из Англии

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал интересные подробности

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал интересные подробности относительно увольнения Энцо Марески из Челси:

«Виновен ли медицинский штаб Челси в уходе Марески? Отставка Марески из Челси была шокирующей, но еще больше удивляют сообщения о вине в этом медицинского штаба.

По данным The Athletic, Челси требовал автономии от медицинского штаба клуба, а они, в свою очередь, предоставляли тренеру рекомендации по минутам, которые игроки могут отыграть. Мареска часто игнорировал эти советы, а три подряд матча Риса Джеймса по 90 минут после травмы стали началом конфликта.

Инсайдер сообщает, что конфликты с медицинским штабом стали одной из ключевых причин желания Марески уйти из клуба.

Здесь я часто отмечаю такие моменты, но Мареска нечасто попадал под критику. Сложно поверить, что здравые медицинские рекомендации могут стать причиной ухода тренера из топ-клуба. Скорее всего, здесь имеет место традиционное сливание медицинского штаба, который делают легкой козой отпущения.

Очевидно, что Мареску могли больше разозлить вмешательства боссов в выбор игроков, для их пиара, или переговоры с Ман Сити по поводу возвращения. Но свалить вину на медиков – это так типично и просто».

