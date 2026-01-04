Юлия Стародубцева – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 4 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Австрии Лилли Таггер (WTA 159). Поединок состоится вторым запуском на Grandstand. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выйдет в основную сетку соревнований.

