Юлия Стародубцева – Лилли Таггер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Окленде
В ночь на 4 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В финальном раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Австрии Лилли Таггер (WTA 159). Поединок состоится вторым запуском на Grandstand. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка выйдет в основную сетку соревнований.
