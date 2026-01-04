Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Динамо была проблема между ними. Все, до свидания!»
Украинец – об увольнении Шовковского
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался по поводу отставки Александра Шовковского с поста главного тренера бело-синих. По словам экс-форварда, такое решение руководства не стало для него неожиданностью.
«Увольнение Шовковского? Я думал, что это будет еще раньше. Одно поражение, в Европе поражение, снова поражение в чемпионате – это уже было бы все, до свидания.
Мое мнение, что там проблема была между футболистами и тренером», – рассказал Артем Милевский.
Шовковского в «Динамо» заменил Игорь Костюк, который до этого возглавлял юношескую команду.
