Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Динамо была проблема между ними. Все, до свидания!»
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 00:31 |
511
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Динамо была проблема между ними. Все, до свидания!»

Украинец – об увольнении Шовковского

04 января 2026, 00:31 |
511
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «У Динамо была проблема между ними. Все, до свидания!»
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский высказался по поводу отставки Александра Шовковского с поста главного тренера бело-синих. По словам экс-форварда, такое решение руководства не стало для него неожиданностью.

«Увольнение Шовковского? Я думал, что это будет еще раньше. Одно поражение, в Европе поражение, снова поражение в чемпионате – это уже было бы все, до свидания.

Мое мнение, что там проблема была между футболистами и тренером», – рассказал Артем Милевский.

Шовковского в «Динамо» заменил Игорь Костюк, который до этого возглавлял юношескую команду.

По теме:
Приглашение в Шахтер. Туран встретился с защитником гранда
Стало известно, поедут ли Будковский и Вантух на сбор Зари
Эксперт о Кубке Украины для Динамо, битве за титул УПЛ и трансферах
Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03 января 2026, 07:22 0
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту

Тренер – о любви к хоккею и мечте увидеть матч НХЛ вживую

Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Бокс | 03 января 2026, 09:14 4
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»

Боксер выступил с пожеланиями на Новый год

Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»
Теннис | 03.01.2026, 19:45
Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»
Марта КОСТЮК о целях на 2026 год: «Топ-10 рейтинга и турнир Большого шлема»
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Наполи и Лацио устроили борьбу за футболиста Динамо
Футбол | 03.01.2026, 23:52
Наполи и Лацио устроили борьбу за футболиста Динамо
Наполи и Лацио устроили борьбу за футболиста Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
02.01.2026, 15:37 1
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Куртуа и Мбаппе попросили Переса навсегда выгнать звезду из клуба
Куртуа и Мбаппе попросили Переса навсегда выгнать звезду из клуба
02.01.2026, 05:02 1
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем