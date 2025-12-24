МИЛЕВСКИЙ: «Это ненормальные люди. Они никто, ноунеймы, не футболисты»

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский рассказал о своем сезоне в российском «Тосно» 2016-17 годов.

«Не хочу много об этом говорить. Они просто ненормальные люди. Они – никто, ноунеймы вообще, не футболисты. Не знаю, как сказать, какой у них уровень... И они так себя вели: вот мы, мол, русские... Уважение ко мне, я думал, будет немного другим.

Там только один-два игрока действительно общались нормально, среди них был украинец, с которым я находил общий язык. А остальные смотрели на людей свысока и достижений в футболе практически не имели», – сказал Артем.