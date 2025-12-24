Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЛЕВСКИЙ: «Это ненормальные люди. Они никто, ноунеймы, не футболисты»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 22:42 | Обновлено 24 декабря 2025, 22:53
1245
0

МИЛЕВСКИЙ: «Это ненормальные люди. Они никто, ноунеймы, не футболисты»

Артем – о своем периоде в «Тосно»

24 декабря 2025, 22:42 | Обновлено 24 декабря 2025, 22:53
1245
0
МИЛЕВСКИЙ: «Это ненормальные люди. Они никто, ноунеймы, не футболисты»
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский рассказал о своем сезоне в российском «Тосно» 2016-17 годов.

«Не хочу много об этом говорить. Они просто ненормальные люди. Они – никто, ноунеймы вообще, не футболисты. Не знаю, как сказать, какой у них уровень... И они так себя вели: вот мы, мол, русские... Уважение ко мне, я думал, будет немного другим.

Там только один-два игрока действительно общались нормально, среди них был украинец, с которым я находил общий язык. А остальные смотрели на людей свысока и достижений в футболе практически не имели», – сказал Артем.

По теме:
Милевский отреагировал на полученную Алиевым награду от ТЦК
ТЦК и СП выступил с благодарностью бывшему игроку Динамо и сборной Украины
МИЛЕВСКИЙ: «Как Динамо могло сделать этот трансфер? Вы же не Кудровка»
Артем Милевский Тосно
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футбол | 24 декабря 2025, 12:41 33
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб

«Горняки» не собираются продлевать контракт с форвардом Буркина-Фасо Лассиной Траоре

Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН
Футбол | 24 декабря 2025, 21:32 0
Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН
Слоновый удар. Гол Диалло принес победу Кот-д'Ивуару над Мозамбиком в КАН

В Кубке африканских наций еще один фаворит взял три очка

30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ
Футбол | 24.12.2025, 17:20
30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ
30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24.12.2025, 07:19
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Футбол | 24.12.2025, 07:54
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
22.12.2025, 17:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем