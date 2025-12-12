Нападающий Фиорентины прокомментировал победу над Динамо

Форвард «Фиорентины» Моизе Кин поделился мыслями о победе в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций против «Динамо» (2:1).

– Когда все видели, как ты упал на газон, многие волновались. Как ты себя чувствуешь?

– У меня все в порядке. В конце были небольшие судороги и усталость – это нормально. Сейчас главное – взять эту важную победу и двигаться дальше к воскресенью.

– Часто, когда соперник сравнивал счет, у вас появлялась неуверенность и страх. Сегодня вы показали сильную реакцию. Это может стать переломным моментом?

– Важно уметь правильно реагировать, и сегодня мы это сделали. Теперь нужно взять позитивные моменты и двигаться дальше.

– Насколько важно для тебя было наконец забить в Лиге конференций?

– Это, безусловно, важно. Сегодня были моменты, которые я мог использовать лучше. Как я всегда говорю, не всегда все идет идеально. Главное – не опускать голову и продолжать двигаться вперед.

– Что для тебя значит носить капитанскую повязку?

– Как я уже говорил, мои партнеры поддерживают меня, и я стараюсь отдавать им взаимность. Для меня важно всегда давать что-то большее.

– Сегодня казалось, что ты вновь стал тем Моизе Кином, который поворачивается и говорит команде: «Идем за мной». Это новый этап для тебя и «Фиорентины»? Чувствуешь себя лидером команды?

– Абсолютно. Мои партнеры доверяют мне – это главное, особенно для нападающего. Я действительно чувствую поддержку команды, и это самое важное. Сейчас, как я уже сказал, нужно отблагодарить партнеров, город и всех болельщиков, – сказал Кин Sky Sport Italia.