Бензема подтвердил, что готов вернуться в сборную Франции

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил о своей готовности выступить за сборную Франции на Чемпионате мира-2026.

«Кто не хотел бы сыграть на чемпионате мира? Все хотят участвовать в этом турнире. Я люблю футбол и соревнования, поэтому, очевидно, что если вы скажете мне поехать в сборную Франции на чемпионат мира, а я откажусь, то буду лжецом. Если меня вызывают, я приезжаю и играю. У меня есть амбиции.

Я люблю футбол и люблю побеждать. Я люблю выигрывать трофеи. Для меня это самое важное. Сейчас я со своим клубом. Если меня вызовут в сборную, я приеду и буду играть. Это все, что от меня требуется», – сказал Бензема.