Бензема подтвердил, что готов вернуться в сборную Франции
Карим готов сыграть на ЧМ-2026
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил о своей готовности выступить за сборную Франции на Чемпионате мира-2026.
«Кто не хотел бы сыграть на чемпионате мира? Все хотят участвовать в этом турнире. Я люблю футбол и соревнования, поэтому, очевидно, что если вы скажете мне поехать в сборную Франции на чемпионат мира, а я откажусь, то буду лжецом. Если меня вызывают, я приезжаю и играю. У меня есть амбиции.
Я люблю футбол и люблю побеждать. Я люблю выигрывать трофеи. Для меня это самое важное. Сейчас я со своим клубом. Если меня вызовут в сборную, я приеду и буду играть. Это все, что от меня требуется», – сказал Бензема.
В 2015 году Бензема был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуена. В 2021-м Карим вновь начал выступать за национальную команду. В 2022-м он объявил о завершении карьеры в сборной.
