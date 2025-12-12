Бензема подтвердил, что готов вернуться в сборную Франции

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Чемпионат мира
12 декабря 2025, 05:53
Карим готов сыграть на ЧМ-2026

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил о своей готовности выступить за сборную Франции на Чемпионате мира-2026.

«Кто не хотел бы сыграть на чемпионате мира? Все хотят участвовать в этом турнире. Я люблю футбол и соревнования, поэтому, очевидно, что если вы скажете мне поехать в сборную Франции на чемпионат мира, а я откажусь, то буду лжецом. Если меня вызывают, я приезжаю и играю. У меня есть амбиции.

Я люблю футбол и люблю побеждать. Я люблю выигрывать трофеи. Для меня это самое важное. Сейчас я со своим клубом. Если меня вызовут в сборную, я приеду и буду играть. Это все, что от меня требуется», – сказал Бензема.

В 2015 году Бензема был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуена. В 2021-м Карим вновь начал выступать за национальную команду. В 2022-м он объявил о завершении карьеры в сборной.

По теме:
Бензема ответил, чего не хватает нынешнему Реалу
БЕНЗЕМА – о Реале: «Игроки почти перестали общаться друг с другом»
Билеты на финал ЧМ-2026 стоят в 7 раз дороже, чем в 2022-м
Карим Бензема сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу Дидье Дешам
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
