3 января на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 18-го тура Серии А Италии, в котором «Дженоа» встретится с «Пизой». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

«Дженоа»

Команда сталкивалась с проблемами уже в прошлом сезоне. И тогда помог привычный рецепт, когда было решено по ходу розыгрыша, не затягивая, распрощаться с Джилардино, несмотря на все его заслуги (поднимал из Серии В и удерживал «выше»). Виейра, как у него было и на предыдущих местах работы, хорошо начинал, и без труда сохранил для новых подопечных "прописку". Но потом снова пошел спад, когда в новом сезоне лишь в кубке были победы.

Казалось, что в Генуе успешно провели тот же фокус. Приход Де Росси совпал с удачной серией, и в ней хватало выигрышей. Но сейчас кажется, что то был временный импульс. 1-3 в прошлом туре на поле «Ромы» стали уже четвертым поражением в пяти крайних матчей. Еще и Малиновский, до этого забивший пару важных голов, на этот раз допустил роковую ошибку.

«Пиза»

Клуб в последнее время не только закрепился наконец-то в Серии В, но и периодически демонстрировал намерения подняться выше. Но реализовали их, только когда заманили летом позапрошлого года тренировать Филиппо Индзаги. «Пиппо» с первой же попытки выполнил задачу... И перебрался в «Палермо», решив не подниматься в высшую лигу, с которой у него не ладится хронически.

Пост достался как раз Джилардино, экс-наставнику «Дженоа». Но тот не сумел удивить – как и ожидалось, новичок на этом уровне представляет из себя глухого аутсайдера. У него до сих пор одна победа, над "Кремонезе", и по восемь поражений и ничьих в остальных матчах. 2024-й команда закончила 0-2 от «Ювентуса» дома.

Статистика личных встреч

Всего было пять поединков, в которых чередовались ничьи с парой побед «Дженоа». В том числе в 2022/2023, в Серии В, генуэзцы минимально выиграли на выезде, после чего свели к 0-0 прием соперника на этой же арене.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Им нужно только побеждать таких соперников, если хочется остаться в Серии А - поверим, что сейчас это получится (коэффициент – 1,85).