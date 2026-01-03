Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Дженоа
03.01.2026 16:00 - : -
Пиза
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 января 2026, 14:03 |
34
0

Дженоа – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 января в 16:00 по Киеву

03 января 2026, 14:03 |
34
0
Дженоа – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 18-го тура Серии А Италии, в котором «Дженоа» встретится с «Пизой». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

«Дженоа»

Команда сталкивалась с проблемами уже в прошлом сезоне. И тогда помог привычный рецепт, когда было решено по ходу розыгрыша, не затягивая, распрощаться с Джилардино, несмотря на все его заслуги (поднимал из Серии В и удерживал «выше»). Виейра, как у него было и на предыдущих местах работы, хорошо начинал, и без труда сохранил для новых подопечных "прописку". Но потом снова пошел спад, когда в новом сезоне лишь в кубке были победы.

Казалось, что в Генуе успешно провели тот же фокус. Приход Де Росси совпал с удачной серией, и в ней хватало выигрышей. Но сейчас кажется, что то был временный импульс. 1-3 в прошлом туре на поле «Ромы» стали уже четвертым поражением в пяти крайних матчей. Еще и Малиновский, до этого забивший пару важных голов, на этот раз допустил роковую ошибку.

«Пиза»

Клуб в последнее время не только закрепился наконец-то в Серии В, но и периодически демонстрировал намерения подняться выше. Но реализовали их, только когда заманили летом позапрошлого года тренировать Филиппо Индзаги. «Пиппо» с первой же попытки выполнил задачу... И перебрался в «Палермо», решив не подниматься в высшую лигу, с которой у него не ладится хронически.

Пост достался как раз Джилардино, экс-наставнику «Дженоа». Но тот не сумел удивить – как и ожидалось, новичок на этом уровне представляет из себя глухого аутсайдера. У него до сих пор одна победа, над "Кремонезе", и по восемь поражений и ничьих в остальных матчах. 2024-й команда закончила 0-2 от «Ювентуса» дома.

Статистика личных встреч

Всего было пять поединков, в которых чередовались ничьи с парой побед «Дженоа». В том числе в 2022/2023, в Серии В, генуэзцы минимально выиграли на выезде, после чего свели к 0-0 прием соперника на этой же арене.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в хозяев. Им нужно только побеждать таких соперников, если хочется остаться в Серии А - поверим, что сейчас это получится (коэффициент – 1,85).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
3 января 2026 -
16:00
Пиза
Победа Дженоа 1,85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бенфика – Эшторил. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Играть в Милане непросто»
Сенегал – Судан. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
чемпионат Италии по футболу Дженоа Пиза Руслан Малиновский прогнозы прогнозы на футбол
Ярослав Перканюк
Ярослав Перканюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03 января 2026, 08:21 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфиналы

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 02 января 2026, 16:41 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Барселонское и парижское дерби, Аталанта против Гаспа, Пеп против Челси

Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 03.01.2026, 12:15
Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 03.01.2026, 08:59
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция обыграла США, суперматч Канады и Финляндии
01.01.2026, 08:05
Хоккей
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
01.01.2026, 09:14 2
Футбол
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем