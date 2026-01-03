Малиновский в протоколе. Дженоа сыграл вничью с Пизой
Завершились 2 матча 18-го тура Серии А
В субботу, 3 января 2026 года, состоялись 2 матча 18-го тура Серии А.
«Дженоа» дома сыграл вничью 1:1 с «Пизой», матч «Сассуоло» и «Пармы» закончился с таким же счетом.
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский полностью отыграл матч против «Пизы» и отметился в протоколе желтой карточкой.
Серия А 2025/26. 18-й тур, 3 января
Дженоа – Пиза – 1:1
Голы: Коломбо, 15 – Лерис, 38
Сассуоло – Парма – 1:1
Голы: Торстведт, 12 – Пельегрино, 24
⏹️ FT | Genoa 1-1 Pisa pic.twitter.com/5nIW8Ty5rA— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 3, 2026
События матча
