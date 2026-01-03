Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Сассуоло
03.01.2026 16:00 – FT 1 : 1
Парма
Италия
03 января 2026, 18:19 | Обновлено 03 января 2026, 19:02
Малиновский в протоколе. Дженоа сыграл вничью с Пизой

Завершились 2 матча 18-го тура Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 января 2026 года, состоялись 2 матча 18-го тура Серии А.

«Дженоа» дома сыграл вничью 1:1 с «Пизой», матч «Сассуоло» и «Пармы» закончился с таким же счетом.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский полностью отыграл матч против «Пизы» и отметился в протоколе желтой карточкой.

Серия А 2025/26. 18-й тур, 3 января

Дженоа – Пиза – 1:1

Голы: Коломбо, 15 – Лерис, 38

Сассуоло – Парма – 1:1

Голы: Торстведт, 12 – Пельегрино, 24

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Пеллегрино (Парма).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Торстведт (Сассуоло), асcист Себастьян Валюкевич.
Украинец забил в чемпионате Испании и обеспечил своей команде ничью
Лидер сборной Украины U-20: «Сказали, что в Серии A следят за мной»
Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
