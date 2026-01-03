Малиновский в протоколе. Дженоа сыграл вничью с Пизой

В субботу, 3 января 2026 года, состоялись 2 матча 18-го тура Серии А.

«Дженоа» дома сыграл вничью 1:1 с «Пизой», матч «Сассуоло» и «Пармы» закончился с таким же счетом.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский полностью отыграл матч против «Пизы» и отметился в протоколе желтой карточкой.

Серия А 2025/26. 18-й тур, 3 января

Дженоа – Пиза – 1:1

Голы: Коломбо, 15 – Лерис, 38

Сассуоло – Парма – 1:1

Голы: Торстведт, 12 – Пельегрино, 24