Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А

В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Пиза».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» в Генуе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов. «Пиза» разместилась на 19-й позиции, набрав 11 очков.

Стартовые составы матча чемпионата Италии Дженоа – Пиза