Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А
Поединок 18-го тура чемпионата Италии состоится 3 января в 16:00 по киевскому времени
В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Пиза».
Команды сыграют на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» в Генуе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов. «Пиза» разместилась на 19-й позиции, набрав 11 очков.
Стартовые составы матча чемпионата Италии Дженоа – Пиза
