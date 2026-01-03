Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А
Италия
03 января 2026, 15:21 | Обновлено 03 января 2026, 16:06
415
0

Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А

Поединок 18-го тура чемпионата Италии состоится 3 января в 16:00 по киевскому времени

03 января 2026, 15:21 | Обновлено 03 января 2026, 16:06
415
0
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 3 января, состоится матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Пиза».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Luigi Ferraris» в Генуе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.

«Дженоа» занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов. «Пиза» разместилась на 19-й позиции, набрав 11 очков.

Стартовые составы матча чемпионата Италии Дженоа Пиза

По теме:
Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Гол с пенальти. Комо продолжило беспроигрышную серию в Италии
Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Пиза Руслан Малиновский стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02 января 2026, 23:51 0
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1

Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе

Будут потери. Оболонь вернется после отпуска не в полном составе
Футбол | 03 января 2026, 14:37 0
Будут потери. Оболонь вернется после отпуска не в полном составе
Будут потери. Оболонь вернется после отпуска не в полном составе

Киевский клуб покинут полузащитник Олег Ильин и фланговый защитник Евгений Пасич

Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Футбол | 03.01.2026, 11:44
Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Экс-игрок Динамо и сборной Украины останется без клуба в Европе
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Футбол | 02.01.2026, 15:37
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03.01.2026, 07:22
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 9
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
01.01.2026, 21:55 1
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
Умер легендарный игрок и тренер украинского клуба
01.01.2026, 17:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем