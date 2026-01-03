Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
44 чемпионства на двоих. На Довбика нацелились два гегемона

Фенербахче и Галатасарай интересуются нападающим Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай» интересуются украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Однако, по информации источника, сам 28-летний футболист скептически относится к варианту продолжения карьеры в Турции.

Стоит отметить, что «Галатасарай» 25 раз становился чемпионом Турции. На счету «Фенербахче» 19 чемпионских титулов.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее Фабрицио Романо анонсировал трансфер Артема Довбика.

Фенербахче Галатасарай Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: Corriere della Sera
