В Испании позитивно отреагировали на возвращение украинского голкипера

Украинский голкипер Владислав Крапивцов вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил шесть последних матчей испанской «Жироны».

Каталонский клуб доволен тем, что сможет рассчитывать на помощь 20-летнего футболиста, так как в составе команды остался всего один вратарь – Пауло Гассанига.

«Владислав получил повреждение в середине ноября (травма лодыжки), и предполагаемое время восстановления составляло от четырех до шести недель. Этот срок уже истек.

Хотя украинец не будет основным вратарем из-за наличия Гассанигы, его возвращение – настоящее благословение для Мичела, у которого сейчас только один вратарь.

Поскольку Ливакович покинет клуб во время зимнего трансферного окна, наличие украинца на скамейке запасных крайне важно, так как он – единственная альтернатива, если что-то случится с Гассанигой», – сообщил источник.

После 17 туров подопечные Мичела набрали 15 баллов и разместились на 18-й позиции, в зоне вылета. В ближайшем матче, который состоится 4 января, «Жирона» на выезде сыграет против «Мальорки».