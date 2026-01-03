Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Испании позитивно отреагировали на возвращение украинского голкипера
Испания
Владислав Крапивцов пропустил шесть последних матчей «Жироны» из-за травмы

Украинский голкипер Владислав Крапивцов вернулся в строй после травмы, из-за которой пропустил шесть последних матчей испанской «Жироны».

Каталонский клуб доволен тем, что сможет рассчитывать на помощь 20-летнего футболиста, так как в составе команды остался всего один вратарь – Пауло Гассанига.

«Владислав получил повреждение в середине ноября (травма лодыжки), и предполагаемое время восстановления составляло от четырех до шести недель. Этот срок уже истек.

Хотя украинец не будет основным вратарем из-за наличия Гассанигы, его возвращение – настоящее благословение для Мичела, у которого сейчас только один вратарь.

Поскольку Ливакович покинет клуб во время зимнего трансферного окна, наличие украинца на скамейке запасных крайне важно, так как он – единственная альтернатива, если что-то случится с Гассанигой», – сообщил источник.

После 17 туров подопечные Мичела набрали 15 баллов и разместились на 18-й позиции, в зоне вылета. В ближайшем матче, который состоится 4 января, «Жирона» на выезде сыграет против «Мальорки».

По теме:
Эспаньол – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Тренер Жироны: «Остаться в Ла Лиге может быть тяжело. Такова реальность»
Сельта – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Крапивцов Пауло Гассанига Доминик Ливакович Мичел (Мигель Анхель Санчес) травма
Николай Тытюк Источник: AS
