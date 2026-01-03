Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол с пенальти. Комо продолжило беспроигрышную серию в Италии
Чемпионат Италии
Комо
03.01.2026 13:30 – FT 1 : 0
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 января 2026, 15:37 | Обновлено 03 января 2026, 16:11
100
0

Гол с пенальти. Комо продолжило беспроигрышную серию в Италии

Команда Сеска Фабрегаса минимально обыграла «Удинезе»

03 января 2026, 15:37 | Обновлено 03 января 2026, 16:11
100
0
Гол с пенальти. Комо продолжило беспроигрышную серию в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января матчем между «Комо» и «Удинезе» стартовал игровой день 18-го тура Серии А.

Команды провели футбольное противостояние на арене «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.

Судьбу встречи решил назначенный на 18-й минуте пенальти, который реализовал полузащитник хозяев Люка Да Кунья.

После забитого гола «Комо» грамотно удержало преимущество и оформило победу – 1:0.

«Комо» продолжило свою невероятную серию: команда в этом сезоне ни разу не проигрывала дома.

В турнирной таблице «Комо» находится на шестой позиции (30 очков), «Удинезе» – 11-е (22 балла).

Серия А. 18-й тур, 3 января

«Комо» – «Удинезе» – 1:0

Гол: Да Кунья, 18 (пен.)

Фотогалерея матча:

События матча

18’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукаш Да Кунья (Комо).
По теме:
Ювентус – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Пиза назвали составы на матч Серии А
Комо Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A пенальти видео голов и обзор Люка Да Кунья
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Футбол | 03 января 2026, 08:01 15
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации

Скоро футболист должен вернуться на поле

Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Футбол | 03.01.2026, 14:55
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03.01.2026, 07:22
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 03.01.2026, 08:59
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Стародубцева успешно стартовала в квалификации турнира WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
01.01.2026, 21:55 1
Футбол
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 9
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем