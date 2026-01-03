Гол с пенальти. Комо продолжило беспроигрышную серию в Италии
Команда Сеска Фабрегаса минимально обыграла «Удинезе»
3 января матчем между «Комо» и «Удинезе» стартовал игровой день 18-го тура Серии А.
Команды провели футбольное противостояние на арене «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.
Судьбу встречи решил назначенный на 18-й минуте пенальти, который реализовал полузащитник хозяев Люка Да Кунья.
После забитого гола «Комо» грамотно удержало преимущество и оформило победу – 1:0.
«Комо» продолжило свою невероятную серию: команда в этом сезоне ни разу не проигрывала дома.
В турнирной таблице «Комо» находится на шестой позиции (30 очков), «Удинезе» – 11-е (22 балла).
Серия А. 18-й тур, 3 января
«Комо» – «Удинезе» – 1:0
Гол: Да Кунья, 18 (пен.)
Фотогалерея матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в США
Скоро футболист должен вернуться на поле