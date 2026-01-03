Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Комо
03.01.2026 13:30 - : -
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 января 2026, 12:15 |
87
0

Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 января в 13:30 по Киеву

03 января 2026, 12:15 |
87
0
Комо – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января, в рамках 18 тура Серии А, свою встречу проведут Комо – Удинезе. Матч начнется в 13:30 по киевскому времени.

Комо

В этом сезоне Комо выглядит интересно, хотя соперничать на дистанции с итальянскими топ-клубами команде сложно. Свой последний матч подопечные Фабрегаса уверенно выиграли на выезде у Лечче со счетом 3:0, героем встречи стал аргентинский футболист Нико Пас, на его счету гол и результативная передача. Упомянутый успех позволил прервать серию из двух поражений кряду.

Комо особенно сильна в родных стенах, так как еще не уступала на своем поле, в этом сезоне Серии А, 4 победы и три ничьи, при разнице мячей 11:3. Команда идет шестой в чемпионате, отставание от первого квартета составляет 6 очков, при этом есть игра в запасе. Предстоящий матч из-за травм пропустят Аддаи, Диао, Гольданига, Мората, дисквалифицирован Диегу Карлос.

Удинезе

Фриульцы проводят привычно для себя сезон, стабильности в результатах нет, но они держатся в середине турнирной таблицы, занимая 11 строчку. В последнем туре команда расписала дома мировую с Лацио – 1:1, сравняв счет только в компенсированное время.

Отставание от топ-6 составляет 5 очков, но я не вижу каких-то еврокубковых перспектив. Команда слабо играет в обороне, пропуская больше всех в чемпионате, столько же пропустила только последняя Фиорентина. Не помогут партнерам из-за травм Атта, Букса и Земура, под вопросом Браво и Гогчилидзе, а Байо вызван в сборную. Удинезе проиграл, 3 из 4 последних встреч в гостях, пропуская в неудачных матчах не меньше двух голов за игру.

Личные встречи

У команд небольшая история очных противостояний, в которых преимуществом владеет Удинезе. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами, фриульцы выиграли 1:0, а Комо ответил 4:1.

Прогноз

Не удивительно, что Комо фаворит предстоящей встречи, учитывая тот факт, как команда играет на своем поле. Удинезе неудобный и непредсказуемый соперник, который умеет создавать проблемы сильным клубам. Я думаю, что Фабрегас в этой встрече сможет найти рецепт успеха, поставлю на чистую победу хозяев поля за 1,78.

Прогноз Sport.ua
Комо
3 января 2026 -
13:30
Удинезе
Победа Комо 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сельта – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Селтик – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Шотландии
Мали – Тунис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Комо Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
Футбол | 03 января 2026, 12:13 0
Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем
Скандальный легионер не может покинуть Украину из-за миграционных проблем

Владимир Загурский рассказал о том, почему Бени Макуана не может перейти в чемпионат Чехии

Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Футбол | 02 января 2026, 23:51 0
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1

Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе

ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
Бокс | 03.01.2026, 07:10
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
ВИДЕО. Фьюри показал свою текущую форму и провел спарринг
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Футбол | 03.01.2026, 06:59
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил рекордный трансфер
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Хоккей | 03.01.2026, 02:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 9
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
Шовковский впервые после увольнения из Динамо выступил с большим заявлением
02.01.2026, 08:04 5
Футбол
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд АПЛ попрощался с тренером
01.01.2026, 14:28 12
Футбол
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
01.01.2026, 08:42 7
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем