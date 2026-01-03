3 января, в рамках 18 тура Серии А, свою встречу проведут Комо – Удинезе. Матч начнется в 13:30 по киевскому времени.

Комо

В этом сезоне Комо выглядит интересно, хотя соперничать на дистанции с итальянскими топ-клубами команде сложно. Свой последний матч подопечные Фабрегаса уверенно выиграли на выезде у Лечче со счетом 3:0, героем встречи стал аргентинский футболист Нико Пас, на его счету гол и результативная передача. Упомянутый успех позволил прервать серию из двух поражений кряду.

Комо особенно сильна в родных стенах, так как еще не уступала на своем поле, в этом сезоне Серии А, 4 победы и три ничьи, при разнице мячей 11:3. Команда идет шестой в чемпионате, отставание от первого квартета составляет 6 очков, при этом есть игра в запасе. Предстоящий матч из-за травм пропустят Аддаи, Диао, Гольданига, Мората, дисквалифицирован Диегу Карлос.

Удинезе

Фриульцы проводят привычно для себя сезон, стабильности в результатах нет, но они держатся в середине турнирной таблицы, занимая 11 строчку. В последнем туре команда расписала дома мировую с Лацио – 1:1, сравняв счет только в компенсированное время.

Отставание от топ-6 составляет 5 очков, но я не вижу каких-то еврокубковых перспектив. Команда слабо играет в обороне, пропуская больше всех в чемпионате, столько же пропустила только последняя Фиорентина. Не помогут партнерам из-за травм Атта, Букса и Земура, под вопросом Браво и Гогчилидзе, а Байо вызван в сборную. Удинезе проиграл, 3 из 4 последних встреч в гостях, пропуская в неудачных матчах не меньше двух голов за игру.

Личные встречи

У команд небольшая история очных противостояний, в которых преимуществом владеет Удинезе. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами, фриульцы выиграли 1:0, а Комо ответил 4:1.

Прогноз

Не удивительно, что Комо фаворит предстоящей встречи, учитывая тот факт, как команда играет на своем поле. Удинезе неудобный и непредсказуемый соперник, который умеет создавать проблемы сильным клубам. Я думаю, что Фабрегас в этой встрече сможет найти рецепт успеха, поставлю на чистую победу хозяев поля за 1,78.