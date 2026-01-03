Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени
В субботу, 3 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест».
Команды сыграют на стадионе «Villa Park», который находится в Бирмингеме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
«Астон Вилла» занимает третье место, имея в своем активе 39 очков. «Ноттингем» набрал 18 баллов и разместился на 17-й позиции в турнирной таблице.
Стартовые составы матча Премьер-лиги Астон Вилла – Ноттингем Форест
