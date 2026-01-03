Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Англия
03 января 2026, 13:59 | Обновлено 03 января 2026, 14:00
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура

Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 3 января, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест».

Команды сыграют на стадионе «Villa Park», который находится в Бирмингеме. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

«Астон Вилла» занимает третье место, имея в своем активе 39 очков. «Ноттингем» набрал 18 баллов и разместился на 17-й позиции в турнирной таблице.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Астон Вилла – Ноттингем Форест

Сообщить об ошибке

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
kadaad .
Где Зинченко? Там где ему самое место!
Ответить
+1
GloryUkraine
Без шансів для Зіни навіть у Ноттінгемі.
Добре, що хоч Арсенал , невідомо за що його підписав та дав йому заробити, бо в МС платили йому мізер.
Ответить
0
Spaceman
Та вже готується в Епіцентр..
Ответить
0
