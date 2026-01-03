Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трубин стал рекордсменом топ-15 лиг по количеству сухих матчей в 2025 году
03 января 2026, 14:14 | Обновлено 03 января 2026, 14:15
Украинский голкипер опередил в рейтинге Доннарумму, Симона, Райю, Куртуа и других

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин стал рекордсменом топ-15 лиг по количеству матчей без пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная).

В активе украинского голкипера 26 «сухих» игр (25 за Бенфику и 1 за сборную Украины).

Трубин опередил в рейтинге таких известных голкиперов, как Джанлуиджи Доннарумма (24), Грегор Кобель (23), Диогу Кошта (22), Уная Симон (22), Давид Рая (22), Тибо Куртуа (22) и других.

Голкиперы топ-15 лиг с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)

  • 26 – Анатолий Трубин (Бенфика, сборная Украины)
  • 24 – Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Манчестер Сити, сборная Италии)
  • 23 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд, сборная Швейцарии)
  • 22 – Томас Стракоша (АЭК, сборная Албании)
  • 22 – Константинос Цолакис (Олимпиакос, сборная Греции)
  • 22 – Лукаш Горничек (Брага, сборная Чехии)
  • 22 – Диогу Кошта (Порту, сборная Португалии)
  • 22 – Унаи Симон (Атлетик, сборная Испании)
  • 22 – Давид Райя (Арсенал, сборная Испании)
  • 22 – Тибо Куртуа (Реал, сборная Бельгии)
статистика Анатолий Трубин Бенфика Джанлуиджи Доннарумма Грегор Кобель Томас Стракоша Тибо Куртуа Давид Райя
Сергей Турчак Источник: Instagram
