Трубин стал рекордсменом топ-15 лиг по количеству сухих матчей в 2025 году

Украинский голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин стал рекордсменом топ-15 лиг по количеству матчей без пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная).

В активе украинского голкипера 26 «сухих» игр (25 за Бенфику и 1 за сборную Украины).

Трубин опередил в рейтинге таких известных голкиперов, как Джанлуиджи Доннарумма (24), Грегор Кобель (23), Диогу Кошта (22), Уная Симон (22), Давид Рая (22), Тибо Куртуа (22) и других.

Голкиперы топ-15 лиг с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)