Трубин стал рекордсменом топ-15 лиг по количеству сухих матчей в 2025 году
Украинский голкипер опередил в рейтинге Доннарумму, Симона, Райю, Куртуа и других
Украинский голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин стал рекордсменом топ-15 лиг по количеству матчей без пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная).
В активе украинского голкипера 26 «сухих» игр (25 за Бенфику и 1 за сборную Украины).
Трубин опередил в рейтинге таких известных голкиперов, как Джанлуиджи Доннарумма (24), Грегор Кобель (23), Диогу Кошта (22), Уная Симон (22), Давид Рая (22), Тибо Куртуа (22) и других.
Голкиперы топ-15 лиг с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в 2025 году во всех турнирах (клуб и сборная)
- 26 – Анатолий Трубин (Бенфика, сборная Украины)
- 24 – Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Манчестер Сити, сборная Италии)
- 23 – Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд, сборная Швейцарии)
- 22 – Томас Стракоша (АЭК, сборная Албании)
- 22 – Константинос Цолакис (Олимпиакос, сборная Греции)
- 22 – Лукаш Горничек (Брага, сборная Чехии)
- 22 – Диогу Кошта (Порту, сборная Португалии)
- 22 – Унаи Симон (Атлетик, сборная Испании)
- 22 – Давид Райя (Арсенал, сборная Испании)
- 22 – Тибо Куртуа (Реал, сборная Бельгии)
