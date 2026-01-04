Без Украины. Чемпионат мира 2026 по медиафутболу стартовал в Бразилии

Международный футбольный турнир – чемпионат мира по медиафутболу (Kings World Cup Nations 2026), построенный на основе формата Kings League, официально стартовал в Бразилии без участия сборной Украины.

Этот чемпионат в формате 7x7 создан знаменитым испанским защитником Жераром Пике и его партнерами. Турнир стал вторым в своей истории после первого, который прошел в Италии в январе 2025 года.

Организаторы Kings League продолжают развивать формат, который сочетает зрелищность и нетипичные правила игры с акцентом на развлекательную составляющую турнира.

В 2026 году турнир расширился до 20 национальных команд. Матчи пройдут в Сан-Паулу, финал запланирован на стадионе Allianz Parque. Формат соревнований предусматривает групповой этап, плей-офф и финальные поединки с 3 по 17 января.

Среди участников турнира представлены ведущие футбольные державы, однако Украина не вошла в финальный состав команд, принимающих участие в этом сезоне.

Причина отсутствия сборной Украины, очевидно, связана с неудачными результатами на прошлогоднем турнире, где сине-желтая команда показала неудовлетворительное выступление. В начале 2025 года сборная Украины с Евгением Коноплянкой потерпела два поражения – от Турции (0:5) и Марокко (2:9).

В турнире принимают участие мировые звезды футбола – Кака, Неймар, Хамес Родригес, Артуро Видаль и другие. Видеотрансляцию матчей турнира осуществляет видеосервис Kyivstar TV.

Kings World Cup Nations 2026

Сан-Паулу (Бразилия), 3–17 января 2026 года

Состав групп