Стало известно, какой игрок в УПЛ имеет наибольше ожидаемых голов xG
Форвард Руха Бабукарр Фаал имеет наибольший показатель в первой части сезона
Форвард Руха Бабукарр Фаал имеет больше всего ожидаемых голов в первой части сезона.
Он получил самое большое количество ожидаемых голов (xG) в первой части сезона (7,64), по данным Wyscout.
В топ-5 также вошли лидеры атак Шахтера, Кривбасса, Эпицентра и ЛНЗ.
Лидеры УПЛ по наилучшему показателю xG (данные Wyscout)
- 1. Бабукар Фаал (Рух Львов) – 7,64
- 2. Кауан Элиас (Шахтер Донецк) – 7,23
- 3. Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 6,95
- 4. Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр) – 5,02
- 5. Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы) – 4,93
