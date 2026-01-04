Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 06:12 | Обновлено 04 января 2026, 06:13
Стало известно, какой игрок в УПЛ имеет наибольше ожидаемых голов xG

Форвард Руха Бабукарр Фаал имеет наибольший показатель в первой части сезона

ФК Рух. Бабукарр Фаал

Форвард Руха Бабукарр Фаал имеет больше всего ожидаемых голов в первой части сезона.

Он получил самое большое количество ожидаемых голов (xG) в первой части сезона (7,64), по данным Wyscout.

В топ-5 также вошли лидеры атак Шахтера, Кривбасса, Эпицентра и ЛНЗ.

Лидеры УПЛ по наилучшему показателю xG (данные Wyscout)

  • 1. Бабукар Фаал (Рух Львов) – 7,64
  • 2. Кауан Элиас (Шахтер Донецк) – 7,23
  • 3. Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 6,95
  • 4. Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр) – 5,02
  • 5. Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы) – 4,93
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
