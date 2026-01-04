Стало известно, какой игрок в УПЛ имеет наибольше ожидаемых голов xG

Форвард Руха Бабукарр Фаал имеет больше всего ожидаемых голов в первой части сезона.

Он получил самое большое количество ожидаемых голов (xG) в первой части сезона (7,64), по данным Wyscout.

В топ-5 также вошли лидеры атак Шахтера, Кривбасса, Эпицентра и ЛНЗ.

Лидеры УПЛ по наилучшему показателю xG (данные Wyscout)