Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Челси
4 января в 19:30 пройдет центральная игра 20-го тура чемпионата Англии
4 января в 19:30 пройдет поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити будет принимать Челси на домашней арене Этихад в Манчестер.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Коуч горожан Пеп Гвардиола планирует взять три очка, а у синих Энцо Мареска недавно был отправлен у Челси в отставку.
Манчестер Сити занимает 3-е место (41 очко), а Челси находится на 5-й позиции (40 баллов)
Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Астон Вилла (42), Манчестер Сити (41), Ливерпуль (33), Челси, Ман Юнайтед (по 30).
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Челси
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер выступил с пожеланиями на Новый год
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2025/26