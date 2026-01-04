Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
04 января 2026, 06:39 | Обновлено 04 января 2026, 06:42
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Челси

4 января в 19:30 пройдет центральная игра 20-го тура чемпионата Англии

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Челси
Коллаж Sport.ua

4 января в 19:30 пройдет поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити будет принимать Челси на домашней арене Этихад в Манчестер.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч горожан Пеп Гвардиола планирует взять три очка, а у синих Энцо Мареска недавно был отправлен у Челси в отставку.

Манчестер Сити занимает 3-е место (41 очко), а Челси находится на 5-й позиции (40 баллов)

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Астон Вилла (42), Манчестер Сити (41), Ливерпуль (33), Челси, Ман Юнайтед (по 30).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Челси

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+

Манчестер Сити – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Челси Манчестер Сити - Челси где смотреть
