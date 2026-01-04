Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пеп ГВАРДИОЛА: «Они потеряли невероятного человека»
Англия
04 января 2026, 07:52
Пеп ГВАРДИОЛА: «Они потеряли невероятного человека»

Испанец – об увольнении Марески

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу решения «Челси» расстаться с наставником команды Энцо Мареской. Испанский специалист не скрывал разочарования таким шагом лондонского клуба.

«На мой взгляд, «Челси» потерял невероятного тренера, невероятного человека. Но это решение руководства «Челси», поэтому добавить нечего», – заявил Гвардиола.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что тренер Энцо Мареска, уволенный из «Челси», может заменить испанца после этого сезона.

Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Челси отставка
Дмитрий Олийченко Источник: Фабрицио Романо
