Пеп ГВАРДИОЛА: «Они потеряли невероятного человека»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался по поводу решения «Челси» расстаться с наставником команды Энцо Мареской. Испанский специалист не скрывал разочарования таким шагом лондонского клуба.

«На мой взгляд, «Челси» потерял невероятного тренера, невероятного человека. Но это решение руководства «Челси», поэтому добавить нечего», – заявил Гвардиола.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что тренер Энцо Мареска, уволенный из «Челси», может заменить испанца после этого сезона.