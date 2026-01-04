Великобритания – Япония. Матч Осаки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 4 января сборные Великобритании и Японии проводят матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026.

Британцы и японцы начали поединок в австралийском городе Перт в 04:15 по Киеву.

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

В одной группе С Великобритания и Япония выступают вместе с Грецией.

United Cup 2026. Группа С, 4 января

04:00. Великобритания – Япония

Билли Харрис – Синтаро Мотидзуки – 7:6 (7:4), 6:3

Оливия Николлс / Нил Скупски – Нао Хибино / Ясутака Утияма

