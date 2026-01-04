Великобритания – Япония. Матч Осаки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния командного турнира United Cup 2026
В ночь на 4 января сборные Великобритании и Японии проводят матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026.
Британцы и японцы начали поединок в австралийском городе Перт в 04:15 по Киеву.
Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
В одной группе С Великобритания и Япония выступают вместе с Грецией.
United Cup 2026. Группа С, 4 января
04:00. Великобритания – Япония
- Билли Харрис – Синтаро Мотидзуки – 7:6 (7:4), 6:3
- Кэти Суон – Наоми Осака
- Оливия Николлс / Нил Скупски – Нао Хибино / Ясутака Утияма
United Cup 2026. Расписание и результаты матчей
