Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Главный конкурент Довбика взорвался дублем в матче Лиги Европы
Лига Европы
12 декабря 2025, 04:58 | Обновлено 12 декабря 2025, 05:25
212
0

Главный конкурент Довбика взорвался дублем в матче Лиги Европы

Фергюсон забил за Рому

12 декабря 2025, 04:58 | Обновлено 12 декабря 2025, 05:25
212
0
Главный конкурент Довбика взорвался дублем в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» обыграла «Селтик» со счетом 3:0 в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча запомнилась дублем нападающего римлян Эвана Фергюсона (36-я и 45+1-я минуты), а также автоголом центрального защитника «Селтика» Лиама Скейлза.

В текущем сезоне Фергюсон забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах клуба.

Ранее сообщалось, что Фергюсон больше не рассматривается как ключевой игрок в планах «Ромы» и может покинуть команду зимой. Также тренер «Ромы» рассказал о ситуации Довбика и раскритиковал форвардов

По теме:
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Рома разгромила Селтик в шестом туре Лиги Европы, Фергюсон оформил дубль
Эван Фергюсон Рома Рим Лига Европы Артем Довбик Селтик
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Футбол | 11 декабря 2025, 15:31 2
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»

Михаил Федунов попрощался с житомирским клубом

Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11 декабря 2025, 06:23 4
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января

Задачу выполнили: Арсенал, Бавария, ПСЖ, Ман Сити, Аталанта

Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Футбол | 11.12.2025, 07:44
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Кто для Динамо? 12 декабря пройдет жребий 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 12.12.2025, 03:41
Кто для Динамо? 12 декабря пройдет жребий 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Кто для Динамо? 12 декабря пройдет жребий 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 11.12.2025, 22:22
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
10.12.2025, 06:44 3
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
10.12.2025, 19:21 3
Хоккей
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем