Главный конкурент Довбика взорвался дублем в матче Лиги Европы

«Рома» обыграла «Селтик» со счетом 3:0 в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча запомнилась дублем нападающего римлян Эвана Фергюсона (36-я и 45+1-я минуты), а также автоголом центрального защитника «Селтика» Лиама Скейлза.

В текущем сезоне Фергюсон забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах клуба.

Ранее сообщалось, что Фергюсон больше не рассматривается как ключевой игрок в планах «Ромы» и может покинуть команду зимой. Также тренер «Ромы» рассказал о ситуации Довбика и раскритиковал форвардов