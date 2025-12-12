Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ предупредил Забарного насчет Сафонова. В клубе очень удивлены
Франция
12 декабря 2025, 07:38 |
397
0

ПСЖ предупредил Забарного насчет Сафонова. В клубе очень удивлены

Оба будут играть вместе, если этого потребует ситуация

12 декабря 2025, 07:38 |
397
0
ПСЖ предупредил Забарного насчет Сафонова. В клубе очень удивлены
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Несмотря на слухи, никакого напряжения между Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым в «ПСЖ» нет, отмечает Le Parisien.

По информации источника, в Париже даже удивились, каких масштабов приобрела история с отсутствием украинца – он пропустил предыдущий матч Лиги 1 из-за гриппа, которым болел еще до встречи с «Ренном».

Внутри клуба подчеркивают, что в течение сезона Забарный и Сафонов спокойно будут играть вместе, когда этого потребует ситуация. Кроме того, во время перехода в «ПСЖ» украинский защитник был полностью осведомлен о ситуации с российским вратарем в команде.

В клубе подчеркивают: атмосферу в раздевалке ничего не портит, а все футболисты сосредоточены на спортивных задачах.

По теме:
Во Франции оценили игру Забарного в матче Лиги чемпионов против Атлетика
Анже – Нант. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мец – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матвей Сафонов Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
Футбол | 11 декабря 2025, 15:08 20
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026

Подопечные Сергея Реброва будут базироваться в Испании

Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Бокс | 11 декабря 2025, 08:55 0
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх

Александр не планирует поединок против Итаумы

Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 11.12.2025, 22:22
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фанаты Айнтрахта бросались стаканами с мочой на матче с Барселоной
Футбол | 12.12.2025, 05:14
Фанаты Айнтрахта бросались стаканами с мочой на матче с Барселоной
Фанаты Айнтрахта бросались стаканами с мочой на матче с Барселоной
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Футбол | 11.12.2025, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Турнирная таблица ЛЧ после 6 туров. Пятеро уже в плей-офф, пауза до января
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
11.12.2025, 07:31 48
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
Экс-тренер Кличко: «Мне до сих пор жаль, что он не отказался от того боя»
10.12.2025, 07:02
Бокс
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем