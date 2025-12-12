ПСЖ предупредил Забарного насчет Сафонова. В клубе очень удивлены

Несмотря на слухи, никакого напряжения между Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым в «ПСЖ» нет, отмечает Le Parisien.

По информации источника, в Париже даже удивились, каких масштабов приобрела история с отсутствием украинца – он пропустил предыдущий матч Лиги 1 из-за гриппа, которым болел еще до встречи с «Ренном».

Внутри клуба подчеркивают, что в течение сезона Забарный и Сафонов спокойно будут играть вместе, когда этого потребует ситуация. Кроме того, во время перехода в «ПСЖ» украинский защитник был полностью осведомлен о ситуации с российским вратарем в команде.

В клубе подчеркивают: атмосферу в раздевалке ничего не портит, а все футболисты сосредоточены на спортивных задачах.