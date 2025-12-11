Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Парижский клуб не будет выставлять россиянина на трансфер
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не сменит клубную прописку зимой, сообщает Made in Parisiens.
По информации источника, парижане, несмотря на то, что представитель РФ не получает стабильной игровой практики, не планируют выставлять его на трансфер в январе.
Источник в клубе отметил, что с россиянином был подписан контракт сроком на пять лет. Поэтому чемпион Франции не планирует менять свое решение в отношении Сафонова даже несмотря на его не самые лучшие отношения с украинским защитником Ильей Забарным.
Ранее во Франции назвали причину, почему Забарный не сыграл с «Ренном».
