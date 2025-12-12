Кто стал лучшим в Бундеслиге в ноябре? Впечатляющие цифры

Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком Бундеслиги за ноябрь. В этом месяце он принял участие в шести матчах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

В текущем сезоне 2025/2026 Олисе провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и 14 результативными передачами.

Стоит отметить, что Майкл Олисе также был признан лучшим игроком «Баварии» по итогам сезона 2024/2025. 23-летний футболист присоединился к мюнхенскому клубу летом 2024 года, перейдя из «Кристал Пэлас». В своем дебютном сезоне он провел 55 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи.