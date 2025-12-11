Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его первого гола
Норвежский нападающий продолжает свои феноменальные выступления в самом престижном турнире Европы
Начиная с 2019 года, с момента дебютного гола Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов, только 17 команд в турнире забили больше норвежского форварда.
Как мы уже сообщали ранее, Эрлинг Холанд забил свой 55-й гол в Лиге чемпионов в 54 матчах.
Нападающий забивает настолько много, что его уже сравнивают с клубами. Например, такие команды, как РБ Зальцбург (50) и ПСВ (47), забили меньшее количество голов за аналогичный период. Лишь 17 клубов имеют показатель забитых мячей лучше, чем у Холанда.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов, начиная с 2019 года, с момента дебютного гола Эрлинга Холанда в турнире
- 193 – Бавария
- 166 – Манчестер Сити
- 159 – Реал
- 154 – ПСЖ
- 124 – Барселона
- 115 – Боруссия Дортмунд
- 108 – Ливерпуль
- 94 – Атлетико
- 93 – Интер
- 82 – Бенфика
- 81 – Челси
- 78 – РБ Лейпциг
- 74 – Ювентус
- 70 – Аталанта
- 64 – Арсенал
- 57 – Наполи
- 57 – Аякс
- 55 – Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург, Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)
- 50 – РБ Зальцбург
- 47 – ПСВ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр не планирует поединок против Итаумы
Глейкер Мендоса попал в скандал