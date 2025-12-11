Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
11 декабря 2025, 11:41 |
Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его первого гола

Норвежский нападающий продолжает свои феноменальные выступления в самом престижном турнире Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Начиная с 2019 года, с момента дебютного гола Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов, только 17 команд в турнире забили больше норвежского форварда.

Как мы уже сообщали ранее, Эрлинг Холанд забил свой 55-й гол в Лиге чемпионов в 54 матчах.

Нападающий забивает настолько много, что его уже сравнивают с клубами. Например, такие команды, как РБ Зальцбург (50) и ПСВ (47), забили меньшее количество голов за аналогичный период. Лишь 17 клубов имеют показатель забитых мячей лучше, чем у Холанда.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов, начиная с 2019 года, с момента дебютного гола Эрлинга Холанда в турнире

  • 193 – Бавария
  • 166 – Манчестер Сити
  • 159 – Реал
  • 154 – ПСЖ
  • 124 – Барселона
  • 115 – Боруссия Дортмунд
  • 108 – Ливерпуль
  • 94 – Атлетико
  • 93 – Интер
  • 82 – Бенфика
  • 81 – Челси
  • 78 – РБ Лейпциг
  • 74 – Ювентус
  • 70 – Аталанта
  • 64 – Арсенал
  • 57 – Наполи
  • 57 – Аякс
  • 55 – Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург, Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити)
  • 50 – РБ Зальцбург
  • 47 – ПСВ
