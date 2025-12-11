Лишь 17 команд забили в ЛЧ больше Холанда со времени его первого гола

Начиная с 2019 года, с момента дебютного гола Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов, только 17 команд в турнире забили больше норвежского форварда.

Как мы уже сообщали ранее, Эрлинг Холанд забил свой 55-й гол в Лиге чемпионов в 54 матчах.

Нападающий забивает настолько много, что его уже сравнивают с клубами. Например, такие команды, как РБ Зальцбург (50) и ПСВ (47), забили меньшее количество голов за аналогичный период. Лишь 17 клубов имеют показатель забитых мячей лучше, чем у Холанда.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в Лиге чемпионов, начиная с 2019 года, с момента дебютного гола Эрлинга Холанда в турнире