В Реале назревает важное решение по судьбе главного тренера

Руководство мадридского «Реала» планирует отправить в отставку главного тренера Хаби Алонсо, если команда не обыграет «Алавес» в матче 16-го тура Ла Лиги, который состоится в воскресенье, 14 декабря. Об этом сообщил журналист Хосе Санчес.

Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист может быть уволен после поражения «Манчестер Сити» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Однако после проигрыша «Реала» появились сообщения, что увольнение может не состояться.

Алонсо возглавляет мадридскую команду с лета 2025 года. По итогам 16 туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 36 очков и занимают второе место.