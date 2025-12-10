Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Лига конференций
10 декабря 2025, 22:33 | Обновлено 10 декабря 2025, 22:50
2709
1

Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины

Игорь Костюк сообщил, что один из лидеров команды Ярмоленко вернулся в строй

10 декабря 2025, 22:33 | Обновлено 10 декабря 2025, 22:50
2709
1 Comments
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матче пятого тура Лиги конференций, который состоится 11 декабря.

«Бело-синие» на выезде сыграют против итальянской «Фиорентины». Украинской команде не помогут капитан и полузащитник Виталий Буяльский, а также защитник Денис Попов, однако в строй вернулся один из лидеров – Андрей Ярмоленко.

– На каких игроков вы не рассчитываете из-за травм, а какие, наоборот, вернулись в строй?

– Прежде всего хочу поздравить все футбольное сообщество с праздником Международного дня футбола. Это первое. Что касается травмированных... Наверное, вы следили за нашей командой.

С нами не будет Дениса Попова и нашего капитана Виталия Буяльского, но вернулись в общую группу один из лидеров Андрей Ярмоленко и Кристиан Биловар, – рассказал Костюк.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 17 матчей, в которых забил три гола. Из-за травмы опытный вингер пропустил четыре последних матча, в которых «бело-синие» потерпели три поражения.

После четырех туров «Динамо» разместилось на 27-й позиции в турнирной таблице, набрав три балла. В активе «Фиорентины» – шесть пунктов, команда занимает 17-е место.

По теме:
Изаки СИЛВА: «Наш завтрашний соперник действительно сильный»
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Арда ТУРАН: «Эта игра будет решающей для нашего будущего»
Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Фиорентина - Динамо Денис Попов Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Кристиан Биловар Игорь Костюк травма
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Футбол | 10 декабря 2025, 21:42 2
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций
Хамрун Спартанс – Шахтер. Прогноз и анонс матча Лиги конференций

Победа наверняка выведет «горняков» в 1/8 финала ЛК

Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Футбол | 10 декабря 2025, 10:27 90
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона

Украинец сел за руль своего автомобиля, несмотря на судебный запрет

У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Футбол | 10.12.2025, 14:33
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Футбол | 10.12.2025, 06:44
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
Зидан готов вернуться в Реал, если клуб выгонит двух игроков
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Це солідне підсилення хіба що для ветеранського складу ДК, але аж ніяк не для єврокубків.
Ответить
0
Популярные новости
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
09.12.2025, 09:34 5
Футбол
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
Тайсон Фьюри сделал сенсационное заявление, касающееся Усика
08.12.2025, 19:43
Бокс
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
Уайлдер решился на позорный поступок перед боем с Усиком
09.12.2025, 07:00
Бокс
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
09.12.2025, 08:51 1
Бокс
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем