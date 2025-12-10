Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матче пятого тура Лиги конференций, который состоится 11 декабря.

«Бело-синие» на выезде сыграют против итальянской «Фиорентины». Украинской команде не помогут капитан и полузащитник Виталий Буяльский, а также защитник Денис Попов, однако в строй вернулся один из лидеров – Андрей Ярмоленко.

– На каких игроков вы не рассчитываете из-за травм, а какие, наоборот, вернулись в строй?

– Прежде всего хочу поздравить все футбольное сообщество с праздником Международного дня футбола. Это первое. Что касается травмированных... Наверное, вы следили за нашей командой.

С нами не будет Дениса Попова и нашего капитана Виталия Буяльского, но вернулись в общую группу один из лидеров Андрей Ярмоленко и Кристиан Биловар, – рассказал Костюк.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 17 матчей, в которых забил три гола. Из-за травмы опытный вингер пропустил четыре последних матча, в которых «бело-синие» потерпели три поражения.

После четырех туров «Динамо» разместилось на 27-й позиции в турнирной таблице, набрав три балла. В активе «Фиорентины» – шесть пунктов, команда занимает 17-е место.