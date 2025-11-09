Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ярмоленко досрочно завершил матч из-за травмы. Вышел Герреро
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 09 ноября 2025, 16:14
550
0

ФОТО. Ярмоленко досрочно завершил матч из-за травмы. Вышел Герреро

Лидер киевского «Динамо» не смог доиграть поединок против ЛНЗ

09 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 09 ноября 2025, 16:14
550
0
ФОТО. Ярмоленко досрочно завершил матч из-за травмы. Вышел Герреро
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко был экстренно заменен на 34-й минуте матча 12-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ.

Опытный футболист получил травму во время матча, повредив икроножную мышцу.

Доиграть поединок Ярмоленко не удалось, поэтому он покинул пределы поля – на его позицию вышел Эдуардо Герреро.

ФОТО. Ярмоленко досрочно завершил матч из-за травмы. Вышел Герреро

По теме:
ВИДЕО. Гол в раздевалку. ЛНЗ шокировал Динамо в конце первого тайма
Первая лига. ЮКСА закрыла 15-й тур разгромом тернопольской Нивы
Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Андрей Ярмоленко травма Эдуардо Герреро
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 09 ноября 2025, 15:07 0
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 9 ноября и начнется в 15:30 по Киеву

Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09 ноября 2025, 07:10 1
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину

Алонсо не видит украинца преемником Куртуа

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09.11.2025, 07:20
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2025, 12:00
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
07.11.2025, 18:31 7
Футбол
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем