Украина. Премьер лига09 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 09 ноября 2025, 16:14
ФОТО. Ярмоленко досрочно завершил матч из-за травмы. Вышел Герреро
Лидер киевского «Динамо» не смог доиграть поединок против ЛНЗ
Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко был экстренно заменен на 34-й минуте матча 12-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ.
Опытный футболист получил травму во время матча, повредив икроножную мышцу.
Доиграть поединок Ярмоленко не удалось, поэтому он покинул пределы поля – на его позицию вышел Эдуардо Герреро.
