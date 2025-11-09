Лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко был экстренно заменен на 34-й минуте матча 12-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ.

Опытный футболист получил травму во время матча, повредив икроножную мышцу.

Доиграть поединок Ярмоленко не удалось, поэтому он покинул пределы поля – на его позицию вышел Эдуардо Герреро.

ФОТО. Ярмоленко досрочно завершил матч из-за травмы. Вышел Герреро